Miércoles se luce en Acción de Gracias con su terrorífica y colosal carroza

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Miércoles aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero el titán del entretenimiento sabe que es una de sus series estrella y se ha unido al desfile anual de Acción de Gracias que organiza Macy's con una terrorífica carroza en la que la hija mayor de Gómez y Morticia Addams se encuentra acompañada de su hermano Pugsley.

Netflix se ha vestido con sus mejores galas este jueves para salir a las calles estadounidenses de Manhattan y unirse a la tradicional celebración de Acción de Gracias. Lo ha hecho con una impresionante y excéntrica carroza de Miércoles.

En las imágenes del evento que retransmite NBC, puede verse una descomunal versión del mordaz personaje de Jenna Ortega, acompañada de Cosa y sirviendo en bandeja la cabeza de su hermano Pugsley (Isaac Ordonez). Pero eso no es todo, ya que una horda de Miércoles escoltará a la carroza, mientras la cantante de pop indie Bishop Briggs interpretará el tema de los Rolling Stones Paint it Black para crear una atmósfera acorde al personaje.

See you at the Macy's Thanksgiving Day Parade. Wednesday's bringing the carving knives. pic.twitter.com/Bv7zn5aESq