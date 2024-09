Jenna Ortega, contra los reboots femeninos: "No quiero ver una Jamie Bond"

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Desde Cazafantasmas hasta la saga Ocean's, son muchas las producciones protagonizadas inicialmente por hombres que han contado en los últimos años con reboots femeninos. Pese a la oportunidad que suponen para dar visibilidad a los personajes femeninos, la actriz Jenna Ortega ha criticado este tipo de proyectos asegurando que no ayudan en nada a la igualidad.

En una entrevista con MTV, a la protagonista de Miércoles le preguntaron si consideraría colaborar con Tim Burton en una versión femenina de Eduardo Manostijeras. "Me encanta que hoy en día hay muchas más protagonistas femeninas, creo que eso es muy especial. Pero deberíamos crear las nuestras propias", dijo Ortega. "No me gusta cuando es como un spin-off, no quiero ver una Jamie Bond", declaró.

El ejemplo que propone Ortega no está alejado de la realidad, y es que, después de que Daniel Craig abandonara el rol de James Bond, se ha rumoreado que el personaje podría ser una mujer en próximas entregas. "Simplemente debería haber mejores papeles para mujeres y actores de color. ¿Por qué debería una mujer interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como el de James Bond, pero para una mujer?", opinó Craig en declaraciones a Radio Times.

Algo similar expresó Barbara Broccoli, productora de la franquicia James Bond. "James Bond es un personaje masculino. Fue escrito como un hombre y creo que probablemente seguirá siendo un hombre. Y eso está bien. No tenemos que convertir personajes masculinos en mujeres. Creemos más personajes femeninos y hagamos que la historia se ajuste a esos personajes femeninos", aclaró en una entrevista con The Guardian.

Ortega está en plena promoción de Bitelchús Bitelchús, secuela que llega a los cines este viernes 6 de septiembre. Burton dirige el filme, que también cuenta en su elenco con Winona Ryder, Michael Keaton, Catherine O'Hara, Monica Bellucci, Justin Theroux y Willem Dafoe, entre otros.