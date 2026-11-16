Una estrella de la mejor serie de espías anuncia su final... y luego Apple la renueva hasta la temporada 10

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Jason Lamb y sus Slow Horses tienen cuerda para rato. Tan solo horas después de que Olivia Cooke, que interpreta a la agente Sid Baker en la serie de espionaje protagonizada por Gary Oldman, revelara que la octava temporada de la serie será la última, Apple TV ha renovado la ficción basada en la saga literaria de Mick Herron para dos entregas más garantizando así su continuidad, al menos, hasta la décima temporada.

En un movimiento digno de una agente doble, las declaraciones que Cooke apuntaban al final de las aventuras de Lamb y su peculiar y disfuncional equipo de la Ciénaga. "¡Estoy rodando la última temporada!", aseguraba Cooke en una entrevista con The Times en la que la actriz ya matizaba después sus palabras con un "¡Nunca digas nunca!", sobre el futuro de la producción.

En todo caso, la también estrella de La Casa del Dragón explicaba que el equipo de Slow Horses trabaja con la perspectiva de cerrar esta etapa: "Creo que eso es lo que nos han dicho y, desde luego, da la sensación de que estamos llegando al final".

"Estamos todos melancólicos, distraídos. Ayer me senté en la silla de maquillaje y me puse a llorar", confesaba Cooke, que ha descrito la serie como "un rayo de luz". "Le he dicho a mi pareja que necesito dos semanas para superarlo. Voy a estar deprimida", añadía sobre el impacto emocional que tendrá despedirse de la producción.

LAMB VS TAVERNER EN LA TEMPORADA 8 DE SLOW HORSES

Apple anunció la renovación por una octava temporada el pasado 15 de septiembre, un día antes del estreno de la sexta, pero entonces no la presentó como la última. Esta nueva entrega contará de nuevo con seis episodios y adaptará Clown Town, la novena novela de la saga Slough House de Mick Herron. Ben Vanstone se encargará de la adaptación televisiva y ejercerá como productor ejecutivo, mientras que Adam Randall regresará como director. La séptima temporada se espera para 2027 y la octava para 2028, aunque el comunicado de renovación no concretó sus fechas de estreno.

En cuanto a su argumento, la octava temporada de Slow Horses enfrentará frontalmente a Lamb, el brillante y malhumorado jefe interpretado por Oldman, con Diana Taverner, el personaje de Kristin Scott Thomas, en el que Apple describe como su choque más explosivo hasta la fecha. Un intento fallido de chantajear a la cúpula del servicio de inteligencia pondrá a Taverner a la ofensiva y obligará a Lamb a desentrañar uno de los secretos más oscuros del MI5 para acabar con él de una vez por todas.