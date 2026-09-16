La mejor serie de espías, renovada para una octava temporada - APPLE TV

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Apple TV ha confirmado la renovación para una octava temporada de Slow Horses, la serie de espías protagonizada por Gary Oldman. Esta nueva entrega adaptará Clown Town, la novena novela de la serie literaria Jackson Lamb escrita por el autor Mick Herron.

La plataforma de streaming del gigante de la manza mordida anunció la renovación de la ficción pocas horas antes del estreno de la sexta entrega, que ya ha lanzado el primero de los seis capítulos que completan la nueva tanda. Las cinco primeras temporadas completas de Slow Horses ya están disponibles en Apple TV y la séptima temporada ya confirmada el año pasado.

"Slow Horses sigue haciendo las delicias de los espectadores de todo el mundo y me alegra que Jackson Lamb y su pandilla de entrañables inadaptados vuelvan para una octava temporada. Su visión mordaz del mundo de alto voltaje de los espías es completamente única", ha señalado Jay Hunt, director creativo internacional de Apple TV, en un comunicado.

La octava temporada, que volverá a contar con seis episodios, mostrará la confrontación más explosiva hasta la fecha entre Jackson Lamb, el personaje encarnado por el ganador del Oscar Gary Oldman, y Diana Taverner, interpretada de nuevo por Kristin Scott Thomas. Cuando un intento fallido de chantaje a El Parque pone a Taverner en modo ofensivo, le toca a Lamb desvelar uno de los secretos más oscuros del MI5 y acabar con ello de una vez por todas.

Considerada como una de las mejores series de televisión actuales, con sus cinco temporadas anteriores Slow Horses ha ganado tres premios Emmy, dos a mejor dirección de drama y uno a mejor guion de drama, junto con cinco premios BAFTA TV, incluyendo mejor guion, edición y sonido.