Matthew McConaughey y Woody Harrelson se ríen de sí mismos y su parentesco en el tráiler de Brothers, su nueva serie

Matthew McConaughey y Woody Harrelson podrían ser hermanos en el frenético tráiler de Brothers - APPLE TV

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Tras compartir planos en la aclamada, venerada incluso, primera temporada de True Detective, Matthew McConaughey y Woody Harrelson tienen nueva serie. Apple TV ha estrenado el primer y genial tráiler de Brothers, comedia protagonizada y producida por el dúo que se estrenará el 23 de septiembre con sus dos primeros capítulos.

El adelanto, de casi un minuto y medio de duración, comienza con Harrelson llegando a la aparente casa de los McConaughey. Entonces el vídeo muestra cómo la estrella de Cheers o Ahora me ves vive con tres mujeres que son "de lo más desconcertantes". "Necesitaba liberarme", resume Woody cuando el gandor del Oscar por Dallas Buyers Club le pregunta que hace allí.

"A lo mejor no es casualidad que tú y Matthew siempre estéis discutiendo como dos hermanos", dice la madre de McConaughey, sembrando la duda en los protagonistas haciendo mofa y befa de aquella teoría que lleva durante años especulando con el parentestco de ambos actores. Con un ritmo frenético, el tráiler continua mostrando pequeños fragmentos del filme, en los que parece que los hombres se encuentran en problemas.

GRANDES AMIGOS... O ¿ALGO MÁS?

Brothers sigue las andanzas de McConaughey y Harrelson, que interpretan versiones ficcionalizadas de sí mismos. Su larga amistad se ve amenazada cuando descubren un secreto oculto durante décadas. "Cuando la boda de la hija de Woody se anula, este reúne a toda la familia y se dirige a Austin para pasar una temporada en el rancho de Matthew. Pero lo que comenzó como una escapada sanadora se arruina cuando la madre de Matthew, Ma Mac (interpretada por Holland Taylor), confiesa accidentalmente el secreto: que los dos amigos podrían ser, en realidad, hermanos", adelanta la plataforma.

La serie hará su debut con sus dos primeros capítulos el próximo 23 de septiembre, y estrenará un nuevo episodio cada miércoles hasta completar los ocho que la componen, el 4 de noviembre. Junto a McConaughey (Interstellar) y Harrelson (No es país para viejos), Brothers completa su reparto con Holland Taylor (El show de Truman), Natalie Martinez (La Cúpula), Brittany Ishibashi (This Is Us), Highdee Kuan (Los hermanos Sun) y Ella Grace Helton (Mi familia preferida), entre otros.