Matt Smith (La Casa del Dragón), contra avisos por contenido sensible: "Está bien sentirse incómodo"

Desde la censura de Lo que el viento se llevó por contenido racista hasta otros títulos infantiles como Peter Pan, Dumbo, Fantasía y La dama y el vagabundo, en los últimos años muchas películas y series han añadido avisos debido a su contenido sensible. Matt Smith, protagonista de La Casa del Dragón, ha hablado sobre esta nueva tendencia, mostrándose en desacuerdo con la inclusión de este tipo de advertencias en función de la violencia o el lenguaje de la obra al iniciar su visionado.

En una entrevista con The Times of London, el actor, que saltó a la fama en Doctor Who, dijo que etiquetar el contenido sensible supone una simplificación de la narrativa. "Hay demasiada vigilancia de las historias y miedo de sacarlas a la luz porque el ambiente es de cierta manera de vergüenza. No estoy seguro de estar de acuerdo con las advertencias de contenido", dijo Smith.

"Está bien sentirse incómodo o provocado mientras miras un cuadro o ves una obra de teatro, pero me preocupa que todo esté siendo modificado y simplificado. Le decimos al público que se asustará antes de ver algo", agregó.

El pasado mes de febrero, Smith ya habló sobre estas advertencias en relación a Doctor Who. "Siempre pensé que esa era una de las mejores cosas de Doctor Who. Que asustaste a los niños, de forma controlada, pero que los asustaste. Imagínate que vas con niños a ver Doctor Who y les dices: 'Por cierto, esto podría asustarte'. No, no me gusta", confesó.

Smith no es el primer actor que ha hablado sobre estos avisos. Judi Dench también criticó esta iniciativa en declaraciones a Radio Times. "Entiendo por qué existen, pero si eres tan sensible, no vayas al teatro, porque podrías llevarte un gran shock. ¿Dónde está la sorpresa de verlo y comprenderlo a tu manera?", señaló.

Algo similar expresó Ralph Fiennes en una entrevista con la BBC. "El impacto del teatro debería ser que te sorprenda y que te perturbe, no creo que debas estar preparado para estas cosas. Es el shock, es lo inesperado, eso es lo que hace que una obra de teatro sea tan emocionante", expuso.