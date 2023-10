Judi Dench dice que vio un fantasma en un teatro de Londres: "Tenía sombrero de copa y frac"

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Judi Dench es una leyenda del cine y ha participado en cintas como Diario de un escándalo, Skyfall o Shakespeare in love. Ahora, en una reciente entrevista, la actriz ha relatado la historia paranormal que vivió en un conocido teatro de Londres.

Dench relató a Sunday Times que vio un fantasma en el Haymarket Theatre cuando asistía al funeral del actor Michael Denison, que murió en 1998. "Era por la tarde. Vi a alguien con sombrero de copa y frac corriendo escaleras abajo y pensé: '¡Qué atuendo tan divertido!'", recordó.

El actor Brendan O'Hea, con quien ha coescrito el libro Shakespeare: The Man Who Pays the Rent sobre sus experiencias en el teatro, respaldó su historia y dijo que conoce a otra persona que también afirma haber visto al "fantasma de Haymarket". O'Hea contó al medio que una actriz le habló de un hombre que entraba por la puerta de un teatro, pero alguien le señaló que "no había puerta". "Puede que no haya sido un fantasma. Pero me gusta pensar en ellos. ¿Por qué diablos no debería suceder?", agregó Dench.

Esta no es la primera vez que Dench cuenta esta historia, ya que anteriormente la relató a The Guardian en 2021. "Recuerdo estar en el funeral de Michael Denison, que estaba en el teatro Haymarket. Y estaba bajando las escaleras hacia el patio de butacas y vi a alguien con un frac negro corriendo delante de mí. Y luego, abajo, ya no había nadie. Pero mucha gente dice haber visto fantasmas en Haymarket o en los cines de todas partes. Ralph Richardson estaba seguro de que era verdad. Y tiene mucho sentido para mí. Creo que siempre hay muchos espíritus en el teatro", comentó.