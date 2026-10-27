¿Por qué Materia oscura es la “antítesis” del multiverso de Marvel?

¿Por Que Materia Oscura Es La “Antítesis” Del Multiverso De Marvel? - APPLE TV

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de Vengadores: Doomsday el próximo 18 de diciembre, Marvel pondrá el punto final a su saga del multiverso con Vengadores: Secret Wars, que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027. Cada vez son más los fans que expresan su hartazgo ante la enrevesada trama que la franquicia ha desarrollado desde que introdujo el multiverso. Ahora, el creador de Materia oscura, serie protagonizada por Joel Edgerton y Jennifer Connelly, ha manifestado su rechazo a que pueda establecerse un paralelismo entre ambas sagas.

En una entrevista concedida a Slash Film, Blake Crouch aseguraba que Marvel había convertido el multiverso en “el recurso argumental de todas y cada una de sus películas”. “Sé por qué lo hacen: porque es fácil y porque... Lo siento, pero no guardo un gran respeto por ese tipo de narrativa”, admite el creador de Materia oscura, basada en su propia novela. La segunda temporada de la serie está a punto de concluir su andadura en Apple TV, con el estreno de su décimo y último episodio previsto para el 30 de octubre.

Según sostiene Crouch, Materia oscura “es, literalmente, la antítesis de eso”. “Lo utilizamos como una forma de explorar a los personajes, de explorar de qué son capaces nuestros personajes”, incide. Y aunque el autor reconoce que no fueron pioneros en tratar el tema de las realidades alternativas, sostiene que contribuyeron a popularizarlo antes que Marvel.

“El libro salió a la venta en 2016, y no es que fuera el que inventó los multiversos, pero no era algo que estuviera realmente de moda”, afirma, apuntando en que "fue una de las primeras veces que una historia se popularizó en el gran público con el tema del multiverso”.

“Así que sí, es molesto”, reconoce Crouch. "Cuando empezamos a hacer la serie y se estrenó, mucha gente decía: ‘Ah, solo estáis aprovechando la moda del multiverso, ¿no?’. Y yo pensaba: ‘Nosotros ya estábamos aquí antes’”, asegura.