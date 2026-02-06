¿Cuándo Se Estrena La Temporada 2 De Más Que Rivales? - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Movistar Plus+ Más que rivales, la aclamada serie basada en la saga de novelas escrita por Rachel Reid centrada en la rivalidad de dos jugadores de hockey y su secreto romance. La ficción, que se ha convertido en todo un fenómeno en Estados Unidos, ya ha sido renovada por una segunda temporada y su creador, Jacob Tierney, ha revelado para cuándo pueden esperarla los fans, asegurando que no piensa apresurarse.

"Por mucho que aprecie el entusiasmo y el interés que la gente tiene en este momento, la primera temporada funcionó porque confié en mi instinto, y voy a volver a hacerlo", ha expresado Tierney en una entrevista concedida a Los Angeles Times, adelantando que la próxima tanda de episodios no se estrenará hasta la primavera de 2027.

El director y guionista confirmó además que la próxima entrega adaptará en gran medida el sexto libro de la saga, The Long Game, remarcando su intención de que cada temporada no sobrepase los seis episodios. "No necesito hacer 10. Siempre prefiero apretarme el cinturón antes que relajarme", explicó, señalando que prefiere pensar en cuánta historia se puede meter en esos episodios.

"Queremos que todo el mundo se quede con ganas", señaló por su parte el productor Brendan Brady, añadiendo que precisamente es el anhelo lo que más les gusta a los fans de la serie. "¡Menos es más!", defendió, en consonancia con la negativa de su compañero de superar los seis capítulos por temporada.

Por otro lado, aunque la historia de Más que rivales se centra principalmente en Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storri), Tierney y Brady resaltaron la importancia de otros personajes. "Al igual que no se puede contar la historia sin Scott Hunter, tampoco se puede contar sin Troy Barrett", afirmó el creador, mencionando a un personaje de los libros que todavía no ha hecho su aparición en la serie.

En cuanto al reparto, Tierney expuso su necesidad de "talento canadiense". "Nos encanta", aseguró, exponiendo que "no es una carga, sino algo que, literalmente, tenemos que hacer para conseguir financiación".

La saga de Reid cuenta con seis libros, si bien solo el segundo, el sexto y el séptimo, que aún está por publicar, se centran en Shane e Ilya, con el resto poniendo el foco sobre otros personajes. "Estoy escribiendo esta novela [la séptima, titulada Unrivaled] para todos los fans de Hollanov [la pareja de Shane e Ilya], tanto antiguos como nuevos", declaró la autora en enero, según recoge E!News. "No puedo expresar con palabras lo mucho que significa para mí el cariño que mis personajes han recibido a lo largo de los años. Ha sido fantástico volver a escribir sobre ellos", expuso.