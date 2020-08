Más CRM en el último tráiler de The Walking Dead World Beyond: "Son mala gente"

MADRID, 12 Ago. (CulturOcio) -

The Walking Dead: World Beyond llegará a AMC el próximo 4 de octubre tras meses de retraso por la pandemia de coronavirus. Aunque la serie se estrenará después de lo previsto, la cadena ha lanzado un nuevo tráiler para los fans más impacientes con más pistas sobre la CRM.

El clip, que dura apenas 30 segundos, fue compartido en el perfil oficial de la serie en Twitter. "Nosotros sobrevivimos y los demás no", dice Hope, encarnada por Alexa Mansour. El vídeo ofrece entonces un vistazo a varios miembros de la CRM, la misteriosa organización detrás de la partida de Rick Grimes.

"Son mala gente, Iris", advierte la protagonista al personaje de Aliyah Royale. El adelanto también afirma que el padre de las jóvenes está en peligro, por lo que las adolescentes tendrán que ir en su ayuda.

Here we go… #TWDWorldBeyond premieres October 4th on AMC. pic.twitter.com/ey42A6sIZu