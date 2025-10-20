MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Tras consolidarse como el gran villano de Marvel Studios en Vengadores: Infinity War y Endgame, Thanos ha vuelto a dar guerra en Marvel Zombies, serie de animación disponible en Disney+ donde un grupo de supervivientes lidia con los poderosos muertos vivientes que dominan el mundo.

Para conmemorar su estreno, Marvel Studios compartió un póster oficial, una imagen panorámica diseñada para exhibirse conjunta o en tres láminas independientes, que sitúa al Titán Loco zombificado en primer plano con el Guantelete del Infinito.

Difundido por la cuenta oficial de Marvel Studios en X, el diseño reparte a los personajes de Marvel Zombies por tercios en la imagen. En el panel izquierdo, Thanos domina la composición, con el Guantelete del Infinito ocupando el centro inferior. A su espalda aparecen otros zombis y figuras destacadas como Abominación.

En el panel central, la peligrosa Wanda Maximoff queda a lo lejos con los brazos en alto subrayando que ella lidera al ejército de zombies, mientras que en el panel derecho el foco pasa a Capitana Marvel y Hank Pym, con Ojo de Halcón y Avispa asomando con fuerza en esa sección.

Aunque el montaje no incluye a todos los personajes clave de la serie, sí reúne a buena parte de sus héroes y villanos y destaca especialmente por recuperar de manera prominente al Titán Loco. Y es que el proyecto, cuya premisa prolonga el universo presentado en ¿What If... Zombies?!, resuelve el cliffhanger que el villano dejó pendiente en su aparición zombi en ¿Qué pasaría si...?

Respecto al futuro de Marvel Zombies, miniserie de cuatro episodios de 30 minutos, Brad Winderbaum, jefe de streaming, TV y animación de Marvel Studios, prometió que la ficción tiene potencial narrativo para estrenar nuevos episodios, pero que todo depende de la recepción del público: "Es una historia épica independiente de la que queremos hacer más. Su mitología es muy rica y hay más historias que contar, pero para ello necesitamos que la gente vea Marvel Zombies".

Dirigida por Bryan Andrews y con Zeb Wells al frente del guion, el reparto reúne a figuras del UCM que retoman sus papeles como Elizabeth Olsen (Wanda/Bruja Escarlata), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Tessa Thompson (Valkyrie), Simu Liu (Shang-Chi), Awkwafina (Katy), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Wyatt Russell (U.S. Agent), Randall Park (Jimmy Woo), Iman Vellani (Ms. Marvel) y Dominique Thorne (Ironheart).