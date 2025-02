MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de Black Panther en 2018 y Black Panther: Wakanda Forever en 2022, estaba previsto que Marvel lanzara un spin-off centrado en la figura de la guerrera Okoye. Sin embargo, finalmente el personaje encarnado por Danay Gurira no contará con su propio proyecto, que ha sido cancelado.

Durante una entrevista con Pay or Wait para promocionar Daredevil: Born Again, Brad Winderbaum, jefe de Streaming, Televisión y Animación en Marvel Studios reveló que la miniserie de animación Eyes of Wakanda será el único spin-off de Black Panther que llegará a Disney+ en el futuro cercano.

"Creo que los fans de Okoye estarán emocionados de verla regresar, pero no creo que sea en una serie de televisión. No puedo decir dónde ni cuándo, pero creo que hay mucho que esperar", comentó Winderbaum, confirmando que el spin-off de Okoye en Disney+ había sido cancelado.

El spin-off de Okoye se anunció en febrero de 2021 como parte del acuerdo exclusivo de cinco años del director de Black Panther, Ryan Coogler, con Disney. Para mayo de 2022, Gurira ya había firmado para retomar su papel de Okoye. Su aparición más reciente en imagen real fue en Black Panther: Wakanda Forever.

En noviembre de 2022, el productor Nate Moore ya había mencionado que la serie "probablemente no estaba tan avanzada como la gente esperaba", explicando que el estudio estaba enfocado en Wakanda Forever y en Ironheart. En abril de 2023, Moore señaló que la serie de Okoye ya no estaba en desarrollo activo. Aunque no está claro dónde aparecerá Okoye próximamente, todo apunta a que será en Black Panther 3.

Sin embargo, con Black Panther 3 aún en una etapa inicial de desarrollo, la próxima entrega dentro de esta franquicia del UCM será Eyes of Wakanda, una serie de animación de cuatro episodios que seguirá a los guerreros de Wakanda.