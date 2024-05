La Martha de Mi reno de peluche aborda la polémica: "Es un superviviente de una agresión sexual"

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

En Mi reno de peluche (Baby Reindeer), Jessica Gunning interpreta a Martha, una mujer que acosa a un cómico encarnado por Richard Gadd. La ficción está basada en hechos reales y ya se conoce la identidad real de la acosadora, que incluso ha concedido varias entrevistas y revelado su rostro, algo sobre lo que recientemente Gunning se ha pronunciado.

Fiona Harvey, una abogada escocesa, es la mujer que supuestamente acosó a Gadd, creador de la serie. En una entrevista con Radio Times, Gunning afirmó que prefiere ignorar todas las informaciones relacionadas con Harvey, recalcando que la intención de Gadd siempre fue mantener en secreto la identidad de la mujer.

"Richard y yo tenemos una conexión estrecha y estoy muy preocupada por cualquier cosa que pueda molestarlo. Es un superviviente de una agresión sexual y fue acosado, y creo que cualquier búsqueda de personas reales casi socava ligeramente eso", declaró.

"Él dijo en el pasado que no quería que ninguno de esos 'detectives de Internet' saliera y tratara de encontrar las identidades de estas personas reales. Cambió deliberadamente los nombres e identidades de esas personas por una razón. Pero, por supuesto, hoy en día, es inevitable, especialmente con una serie tan grande, que la gente se sienta intrigada por quiénes son las personas reales", agregó.

Gunning confirmó que aceptó el proyecto sin tener ninguna información de la persona real que inspiró su personaje de Martha, la acosadora. Basó su actuación estrictamente en lo que leyó en el guion, dejando claro que no estaba tratando de imitar a Harvey directamente cuando trabajaba en la serie. Gunning también señaló que Gadd también estaba interpretando a un personaje, y enfatizó que Mi reno de peluche es una serie de ficción y no un documental.

"Sin duda vi a Martha como un personaje, no estaba interpretando a una persona real. No sabía nada sobre la persona real. Pero Richard también interpreta un personaje. Cuando actuaba con él, sentí que era un personaje. No sentí que estábamos recreando escenas de algún documental, sentí como si estuviéramos haciendo interpretaciones de estos personajes en este mundo emocionalmente real", dijo.

Fiona Harvey, la abogada escocesa que supuestamente acosó a Gadd e inspiró la serie, concedió una entrevista a Piers Morgan en la que reveló su rostro y rechazó de pleno todas las "falsedades" de la serie Netflix y calificándola "horrible y misógina". "Él está mintiendo y Netflix está mintiendo. Lo han anunciado como una historia real, él también, y no lo es", dijo Harvey que anunció acciones legales tanto contra el creador de la serie como contra el servicio de streaming.