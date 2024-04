¿Qué fue de la acosadora real de Mi reno de peluche?

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

Richard Gadd es el creador y protagonista de Mi reno de peluche (Baby Reindeer). El autor de la miniserie de Netflix, que sigue a un hombre que es acosado por una mujer, se inspiró en su propia historia real, de la que ha ido desgranando algunos detalles en distintas entrevistas con motivo del estreno de la ficción.

Gadd reveló públicamente que sufrió acoso durante cuatro años por parte de una mujer que le llamaba "baby reindeer", acudía a sus actuaciones de comedia e incluso se presentaba en su casa. La mujer envió a Gadd 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook y 106 páginas de cartas, así como una serie de extraños regalos como pastillas para dormir, un gorro de lana, calzoncillos y un reno de juguete.

En la serie, una de las más vistas de la plataforma actualmente, la acosadora se llama Martha y es interpretada por Jessica Gunning. Donny (Gadd) trabaja en un bar y le da una bebida gratis al ver que está preocupada. A partir de ahí, Martha malinterpreta su amabilidad como un interés amoroso y comienza a aparecer en todas partes, tanto en persona como online.

Después de rehuir de los avances de Martha durante varios meses, Donny la denuncia ante la policía, mostrando como prueba uno de sus mensajes de voz amenazantes. Martha es arrestada y se declara culpable, por lo que la sentencian a nueve meses de prisión y al protagonista le conceden una orden de alejamiento de cinco años.

Gadd se ha negado a dar el nombre de su acosadora real. Sin embargo, la describió como "una persona bastante idiosincrásica" en una entrevista con GQ. "Hemos hecho todo lo posible para disfrazarla, hasta el punto de que no creo que se reconozca a sí misma. Lo que se ha tomado prestado es una verdad emocional, no un perfil de alguien", dijo.

En un artículo para The Times, Gadd describió la situación como "resuelta". El texto sugiere que la mujer no fue a la cárcel y que él "no quería enviar a prisión a alguien que tenía ese nivel de malestar mental".

"Creo que la institución necesita mejoras, especialmente en lo que respecta al acoso. Puedo pensar en numerosos ejemplos en los que han denunciado a la policía a un acosador, pero debido a que tal vez habían tenido una relación, la policía no lo ha tomado en serio", lamentó en declaraciones a GQ.

"Lo primero que la policía debería hacer es tratar de preservar la seguridad de la persona que hace la denuncia, en lugar de pasar por un proceso largo y arduo para determinar si deben creerle o no", continuó.

En otra entrevista con Variety, Gadd explicó cómo eligió a Gunning para el rol de Martha. "Lo que necesitaba ver era la esencia de la persona, el tipo de energía, y nadie lo hizo como Jess. Ella es fenomenal. Necesitaba ver a alguien que fuera vulnerable en un momento, que estuviera enfadada al siguiente, volátil, pero desesperada y comprensiva, necesitaba ver a alguien que pudiera capturar una gama completa de emociones", expuso.