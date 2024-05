¿Quién Es Darrien O'connor, El Violador Real De Mi Reno De Peluche?

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

En Mi reno de peluche (Baby Reindeer), el creador y protagonista Richard Gadd se ha inspirado en su propia experiencia como víctima de acoso. La ficción también incluye una trama sobre un afamado y poderoso guionista que abusa sexualmente del protagonista, una figura que ha dado pie a todo tipo de especulaciones.

Dicho personaje, llamado Darrien O'Connor, guardaba un gran parecido físico con Sean Foley, por lo que muchos espectadores asumieron que se trataba de él y comenzaron a acosarlo en redes sociales.

La espiral de odio y ataques llegó al punto de que el propio Gadd tuvo que desmentirlo y asegurar que Foley no es la persona real en la que se basa el personaje de Darrien O'Connor.

"Gente a la que quiero, con la que he trabajado y que admiro (incluido Sean Foley) está viéndose injustamente atrapada en la especulación. Por favor, no especuléis sobre quiénes podrían ser las personas reales. Ese no es el objetivo de nuestra serie", apuntó.

Por su parte, Foley anunció en Twitter que iba a emprender acciones legales. "La policía ha sido informada y está investigando todas las publicaciones difamatorias, abusivas y amenazantes en mi contra", escribió.

Police have been informed and are investigating all defamatory abusive and threatening posts against me. — sean foley (@SeanFoleyJ) April 23, 2024

A raíz de esta acusación, el escritor Richard Osman ha dado su punto de vista en el podcast The Rest is Entertainment, en el que ha defendido a Foley. "Richard Gadd ha sido muy abierto con la gente de la industria sobre quién era esa persona. La gente de la industria sabe quién era esa persona. Y obviamente esa persona no ha sido procesada, nunca ha ido a juicio. Pero todos saben de quién está hablando", apuntó.

"Ahora sale a la luz y se identifica a una persona completamente diferente, alguien que ha producido a Richard Gadd antes, pero que definitivamente no es esa persona de ninguna manera. Pero la persona que han elegido para ese papel se parece a este otro tipo, se parece al tipo que ha sido acusado falsamente", dijo, refiriéndose a Foley.

"Es algo extraño, porque este pobre hombre ha recibido amenazas de muerte y ha tenido que hacer una declaración y decir que no es él. Y no es él, definitivamente no, porque la gente de la industria sabe quién es. Y definitivamente no es él. Honestamente, creo que no tenían ni idea de que iba a ser un éxito tan grande", agregó el autor.

Foley no ha sido el único que se ha defendido de las acusaciones. La mujer que supuestamente acosó a Gadd, que en la serie es representada por Martha (Jessica Gunning), también dio su versión de los hechos en una entrevista con el Daily Mail. "Ahora está usando Mi reno de peluche para acosarme. Soy la víctima. Ha escrito una maldita serie sobre mí", lamentó la mujer, que afirma haber recibido amenazas de muerte por Internet a raíz del lanzamiento de la ficción.