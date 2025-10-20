Mark Ruffalo disecciona el desgarrador final de Task: "No creo que él sepa si está haciendo lo correcto"

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el séptimo y último episodio de Task. La miniserie, protagonizada por Mark Ruffalo, sigue a un agente del FBI cuyo objetivo es detener a un grupo de delincuentes que se dedica a robar a narcotraficantes. Aparte de ser un thriller policial, la ficción tiene un importante componente de drama familiar, cuya resolución ha abordado el intérprete, ahondando en las motivaciones de su personaje para tomar una desgarradora decisión.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo 7 de Task, Tom Brandis (Ruffalo) deja al fin de lado la ira hacia su hijo adoptivo, Ethan, quien mató a su mujer durante un episodio psicótico y habla a su favor ante un tribunal. En su discurso, Tom se dirige a Ethan, diciéndole que le perdona, que le quiere y que la puerta de su casa está abierta para él. Por otro lado, el agente del FBI se da cuenta de que no puede hacerse cargo de Sam, el niño al que estaba cuidando y acepta darlo en adopción a otra familia.

"Es difícil para él, con Sam. No creo que sepa si está haciendo lo correcto por Sam, pero sí sabe que es demasiado mayor para cuidar de él", explicó Ruffalo en declaraciones a Entertainment Weekly. "No cree que sea justo quedarse con Sam, y es imperfecto, lo que lo hace mucho más significativo y conmovedor, porque siempre nos enfrentamos a decisiones que nunca tienen un camino perfecto o claro. Quedarse con Sam sería más por su propio consuelo que por el bienestar de Sam. Tiene que cuidar del hijo que tiene", señaló.

En cuanto a la decisión de Tom de apoyar a Ethan, Brad Ingelsby, creador de la ficción, apuntó que el personaje "se da cuenta de que no puede cargar" a su hija Emily con ese peso, sobre todo teniendo en cuenta que es motivo de división entre ella y su hermana, sino que debe ser él quien hable. "Si Emily sube al estrado y dice que quiere que Ethan vuelva a casa, la fractura entre las hermanas será aún mayor", expresó.

"[Tom] Tiene que deshacerse de la ira hacia su hijo. Todo lo que ha sucedido le ha aportado un nivel de claridad que antes no tenía. En ese momento, se da cuenta de que tiene que hacer la declaración y perdonar a su hijo", argumentó Ingelsby. En este sentido, señaló que era "importante" que Sam se fuese, a pesar de los deseos del público, porque "el arco narrativo de la serie es que Tom necesita perdonar a su hijo y luego preparar la casa para que pueda volver". En todo caso, en su renuncia hay esperanza, un sentimiento de que "él va a estar bien".

En la última escena, Tom aparece mirando por la ventana y una suave brisa que el creador identifica con "el espíritu de su esposa" hace ondear la cortina. "Ella siempre luchó por los niños, incluso fue la gran defensora de Ethan a lo largo de los años, y su esposa lo acompaña en este viaje. Él tiene todo lo que ella le enseñó y no emprenderá el viaje solo", explicó.