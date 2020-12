En marcha la comedia de The Walking Dead

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

AMC pretende seguir expandiendo el universo The Walking Dead en los próximos años y lo hará de una forma en la que pocos podían imaginar. Y es que la próxima nueva serie del la franquicia zombie será "una comedia convencional", según adelantó el director de contenido de la saga, Scott Gimple.

Además del regreso de la serie principal en 2021, así como de los spin-off Fear The Walking Dead y TWD: World Beyond, AMC prepara para los próximos años una nueva ficción protagonizada por Daryl y Carol, y la serie de capítulos auto conclusivos Tales of The Walking Dead. El proyecto de comedia es parte de un plan que abarca miniseries, historias brees y otros especiales.

"Estamos trabajando en una comedia de The Walking Dead en este momento", explicó Gimple en el especial de las fiestas de TWD emitido en AMC+. "No nos estamos burlando de nuestro universo, pero es una versión cómica de nuestro mundo".

Por el momento se desconoce si el proyecto de humor será una serie como tal o si formará parte de los especiales que planea el estudio para "lograr más variedad en las cosas que producimos", tal y como explicó Gimple en otra entrevista con The Hollywood Reporter.

"La televisión está cambiando y eso es emocionante porque podemos contar historias en otros formatos que no sean temporadas de 16 episodios", señaló en declaraciones a THR. "Creo que continuaremos haciéndolo, pero también tenemos planes para otras series de menor duración. Para miniseries y otros especiales", añadió.

Gimple agregó que sería "de tontos" no contar otro tipo de historias que se desvíen de la serie principal, así como de la trilogía de películas protagonizada por Rick Grimes, que también está en desarrollo. "Debido a que es un mundo tan grande y con historias tan diferentes, sería una tontería no aprovecharlo", sentenció.

A diferencia de The Walking Dead y Fear The Walking Dead, cuyas temporadas tienen 16 episodios, los próximos proyectos, incluida la serie de comedia, tendrán una duración limitada que puede ser "de dos episodios, tres, seis o doce", tal y como explicó Gimple.