Yoda tendrá más peso en la temporada 2 de The Acolyte - LUCASFILM

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Star Wars: The Acolyte, la ficción creada por Leslye Headland, terminó recientemente su andadura en Disney+ con el estreno de su octavo capítulo. Y aunque muchas de sus tramas quedaron abiertas, no hay confirmación de que la serie vaya a contar con una segunda temporada. En todo caso, y decida lo que decida Disney, la showrunner tiene algunas ideas para continuar la historia... en la que el gran maestro Yoda tendrá más peso.

"Si no hubiera podido incluir a Plagueis o Yoda, creo que habría sido una verdadera pena", expresó Headland en declaraciones a Entertainment Weekly. Y es que, las breves apariciones del legendario Sith y el queridísimo maestro Jedi fueron una de las grandes sorpresas del octavo y último capítulo de la ficción.

Con todo, la presencia de estos dos poderosos personajes no es un mero 'fan service' y tiene un propósito dentro de una futura trama. "Creo que establece futuras líneas argumentales que podrían ser realmente interesantes", observa la showrunner, haciendo suponer que, de haber una segunda temporada de The Acolyte, Yoda y Darth Plagueis jugarán un papel clave.

No en vano en los últimos compases de la última entrega de la ficción, Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson) acude al maestro Yoda, probablemente para informarle de todo lo ocurrido, ya que estaría enterado de que Qimir fue su padawan tiempo atrás.

"Si se nos permite seguir contando esta historia, veréis más de la historia de Vern con El Extraño y cómo eso está afectando a las decisiones que está tomando ella ahora". Así, la relación de maestro y discípulo entre Vernestra y Qimir sin duda será algo que se explore en una supuesta nueva temporada y es posible que Yoda conozca parte de esa historia conjunta y actúe como sabio consejero.

Por otro lado, la implicación de Yoda en la búsqueda del potencial Sith (ya que sigue sin estar claro si El Extraño es verdaderamente un Sith o un Caballero Ren) en The Acolyte explicaría por qué la Orden Jedi conoce en las precuelas ciertos detalles de unos enemigos a los que creía extintos... como la Regla de Dos, la norma por la que estos usuarios del Lado Oscuro de la Fuerza se mueven siempre en parejas, estableciendo un ciclo en el que el aprendiz completa su entrenamiento matando a su propio maestro.

En todo caso, Headland confiesa que no ha oído nada sobre la renovación de The Acolyte para una segunda temporada, aunque sigue explorando en su cabeza los caminos que esta podría tomar. Habrá que esperar para ver si, a pesar del odio reaccionario de algunos sectores del fandom o ‘review bombing’ que ha suscitado la ficción, Disney+ decide apostar por una nueva tanda de episodios. Y es posible que no llegue un anuncio oficial al respecto hasta dentro de algún tiempo.