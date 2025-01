La temporada 2 de One Piece ya tiene fecha de estreno en Netflix

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece arrancó su producción el pasado verano. Netflix ha sorprendido a los fans del legendario manga y anime de Eiichiro Oda, anunciando cuándo desembarcarán, más o menos, al fin los nuevos episodios de la serie protagonizada por Iñaki Godoy.

"¡Ahoy, Sombreros de Paja! El Grupo LEGO, Netflix y Tomorrow Studios se han aliado para traeros unos tesoros que podréis disfrutar mientras esperáis a los nuevos capítulos de One Piece, que llegarán a finales de este año", reza el comunicado lanzado por el servicio de streaming en Tudum.

El anuncio de la colaboración entre Netflix y Lego habrá supuesto una alegría por partida doble para los incondicionales más entusiastas de la ficción. Por un lado, se confirman las sospechas de que la temporada 2 de One Piece aterrizaría en algún punto de 2025 y, por otro, una nueva línea de sets y figuras que, sin duda, hará las delicias de los coleccionistas.

Straw Hats, are you ready for your next adventure? 🏴‍☠️ Coming soon. #LEGOOnePiece pic.twitter.com/kBbGTTWDlT — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) January 23, 2025

Esta, además, según la vicepresidenta senior de Lego, Lena Dixen, tiene un significado especial, ya que es la primera inspirada en una serie de anime. "Dar forma al mundo de One Piece tal y como se muestra en la serie de imagen real de Netflix con bloques de Lego ha sido un reto increíblemente emocionante, y no podría estar más entusiasmada de que los fans vivan por primera vez las nuevas aventuras que esta colaboración de One Piece les ofrecerá", explicó en Tudum.

No obstante, el teaser de LEGO One Piece tan solo muestra el sombrero de Luffy D. Monkey, anunciando que no tardarán en salir a la venta. Por lo tanto, es solo cuestión de tiempo que, conforme se aproxime el estreno de la temporada 2, empiecen a aparecer las imágenes de estos sets.

Además de Godoy, esta segunda entrega también contará en su reparto con Katey Sagal y Mark Harelik, quienes encarnarán respectivamente a la doctora Kureha y el doctor Hiriluk, mientras que Lera Abova interpretará a Miss All Sunday/Nico Robin y Joe Manganiello a Cocodrile/Mr. 0.