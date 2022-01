¿Luke Skywalker en el Libro de Boba Fett junto a Grogu y Mandalorian?

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

Después de que el quinto capítulo de El libro de Boba Fett pusiera de nuevo el foco en Din Djarin, el Mandaloriano, todos los fans esperan que en los próximos capítulos también reaparezcan otros personajes ligados al final de The Mandalorian, como Grogu (Baby Yoda) o incluso el mismísimo Luke Skywalker.

Aunque, por el momento, el regreso del maestro jedi encarnado por Mark Hamill no ha sido confirmado de manera oficial ni por los responsables de LucasFilms o de la propia plataforma, según Cinelinx, cabe la posibilidad de que el maestro Jedi aparezca junto a Grogu en el sexto capítulo de la primera temporada de El libro de Boba Fett.

Como los fans de la saga ya sabrán, el quinto episodio de El Libro de Boba Fett arranca tras la conclusión de la segunda temporada de The Mandalorian con Din Djarin aceptando ayudar a Boba Fett a luchar contra el sindicato Pyke sin pedir nada a cambio, aunque primero debe visitar a "un pequeño amigo". Ese "amiguito" al que se refiere es, sin duda, Grogu quien a pesar de no haber aparecido en pantalla sí estuvo presente en el capítulo.

Y es que, después de reunirse con los pocos miembros que quedan con vida de su tribu, Mando le entrega a la Armera la lanza de Beskar que le regaló la jedi Ahsoka Tano para que con su material forje algo para Grogu.

Mientras trabaja el metal, la Armera insinúa que las acciones de Din, que tiene pensado ir a visitar al pequeño para comprobar qué tal le va su entrenamiento después de dejarlo al cuidado de Luke Skywalker, serán un obstáculo para Grogu, ya que a los Jedi se les enseña a renunciar a los apegos, que es lo opuesto a lo que hace Din con él.

Teniendo en cuenta que los eventos relatados en El libro de Boba Fett se sitúan justo después de la segunda temporada de The Mandalorian, no sería de extrañar la aparición del legendario maestro jedi en la trama. Además, así también se responderían dos de las grandes cuestiones planteadas en The Mandalorian: qué sucedió con el pequeño Grogu y adónde fue cuando Mando se le confió a Luke Skywalker y R2-D2.

Pero para desentrañar estas y otras cuestiones los fans deberán esperar a los dos últimos episodios de la ficción que estrenará Disney +.