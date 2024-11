MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Este 20 de noviembre se cumplen 40 años de la publicación del primer manga de Dragon Ball. Para celebrar esta ocasión, la franquicia ha preparado un recorrido especial para honrar la obra de su creador, el fallecido Akira Toriyama, a través de sus portadas e ilustraciones más especiales, entrevistas y bocetos en exclusiva.

De 1984 a 1995, Dragon Ball fue uno de los títulos más aclamados de Shonen Jump, la revista antológica de manga más popular del mundo. Durante más de una década, Goku, Vegeta, Gohan, Picolo y compañía coparon gran parte de las portadas del semanal. Ahora, la web oficial de la franquicia recoge varias de las primeras páginas más emblemáticas.

Realizando un recorrido a través de varias de las portadas más vanguardistas de Toriyama, la web muestra cómo, para celebrar algunos números de Dragon Ball, la revista incluía varias portadas especiales. Del pequeño Goku al brutal enfrentamiento contra Majin Buu, el manga adentró a los lectores en el imaginario mundo del creador a lo largo de 519 capítulos que darían comeinzo a lo que la franquicia es hoy en día.

Today is November 20th.

The Dragon Ball manga began 40 years ago on this very day!



To celebrate, the Dragon Ball 40th Anniversary Site is now live✨️

We have lots of fun stuff in store for Dragon Ball fans over the next 12 months, so stay tuned!!https://t.co/5WPYBxBp7n