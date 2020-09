Lucifer, al ritmo de Queen en el primer adelanto del capítulo musical de la temporada 5

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda parte de la quinta temporada de 'Lucifer' calienta motores a ritmo de Queen. Pese que esta tanda de episodios tardará un poco más en llegar, debido a la pandemia del coronavirus, la DC FanDome ha ofrecido una pequeña "píldora" de lo que les espera a los fans, un capítulo musical en el que el mismísimo diablo se marca una coreografía digna de Freddie Mercury.

Tom Ellis ha compartido este adelanto, en el que Lucifer y Chloe investigan un asesinato. Con el cadáver de la víctima en medio del campo de fútbol americano de un instituto, una joven comienza a bailar y cantar 'Another One Bites the Dust' de Queen. A ella le siguen todos los miembros del equipo de fútbol, así como también los árbitros y las animadoras, además de la propia Chloe y, por supuesto, Lucifer.

Con el mismísimo cadáver bailando, según declararon los showrunners de la ficción, Ildy Modrovich y Joe Henderson, en la DC FanDome, llevaban barajando un episodio musical desde la tercera temporada, la última emitida en Fox.

La segunda parte de la quinta temporada de Lucifer no tiene fecha de estreno, de momento. El rodaje de esta tanda de episodios está ya en su fase final cuando tuvo que detenerse por la alarma sanitaria mundial. No obstante, está previsto que, a finales de este mes, las grabaciones se retomen. Por otro lado, esto también acabará afectando a la sexta temporada, cuyo lanzamiento estará condicionado por el retraso de estos capítulos.