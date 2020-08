Tom Ellis explica el desenlace de la temporada 5 de Lucifer y cómo enlaza con el final

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) -

La primera mitad de la temporada 5 de Lucifer llegó a Netflix el 21 de agosto. Los ocho capítulos fueron concebidos como el principio del fin, ya que inicialmente la quinta entrega iba a ser la última. Tras renovar por una sexta temporada, Tom Ellis ha explicado este cambio de planes y cómo afectará al desenlace de la ficción.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"La temporada 5 en realidad no está completa", dijo Ellis en una entrevista con TheWrap. "Paramos debido al coronavirus cuando solo quedaban unos cinco o seis días para terminar. Así que no hemos terminado del todo el final de la temporada 5, que es con lo que comenzaremos cuando volvamos", reveló.

"Tuve una reunión de Zoom con los guionistas la semana pasada, así que tengo un resumen completo de la temporada 6", confesó el protagonista. "Durante mucho tiempo pensamos que la temporada 5 era la última. Así que teníamos una dirección particular y pasamos mucho tiempo pensando en cuál sería el final de nuestra serie" explicó. Netflix ofreció al equipo rodar una nueva entrega, lo que trastocó por completo sus planes. "Básicamente donde terminamos nuestra serie en la temporada 6 es donde íbamos a terminar en la temporada 5. Pero obviamente tenemos otra historia que contar como punto de ruptura", adelantó.

Ellis explicó que en lugar de cerrar Lucifer como estaba previsto, "ahora hay 10 episodios de otra historia que luego se vincula y regresa al lugar donde íbamos a terminarla. Eso es lo que puedo decir".

Los showrunners Joe Henderson y Ildy Modrovich también hablaron con Collider sobre esta nueva entrega. "Al principio no queríamos porque habíamos elaborado lo que pensamos que era un final realmente satisfactorio. Pensamos que nos habíamos quedado atrás y estábamos muy preocupados por tener una temporada más", apuntó Modrovich. "Pero luego hablamos un par de días y simplemente dimos vueltas hasta que encontramos una historia que era un capítulo completamente diferente en el que no habíamos pensado. Nos dimos cuenta de que tenemos una historia más que contar. Ahora no podemos imaginar que no contamos esa historia", agregó.

Los primeros ocho capítulos de la quinta temporada de Lucifer ya están disponibles en Netflix. Por el momento no hay fecha de estreno para la segunda parte.