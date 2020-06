Temporada 5 de Lucifer: Netflix adelanta por error la fecha de estreno... y luego la confirma

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Netflix resucitó Lucifer tras su cancelación en Fox, y ahora la ficción regresará con una quinta temporada. Aunque por el momento no se conocían detalles sobre la nueva entrega, parece que el servicio de streaming ha tenido un desliz y ha revelado accidentalmente su fecha de estreno. Un anuncio que, tan solo horas más tarde, confirmó a través de sus canales oficiales en un vídeo.

La plataforma desveló que la temporada llegará el próximo 21 de agosto. La entrega constará de un total de 16 episodios, pero se espera que se estrenen en dos tandas de ocho capítulos. Poco después de que los usuarios vieran la fecha en la web, la información fue eliminada.

Tan solo horas después de esta involuntaria filtración, el servicio de streaming publicó un vídeo en sus canales oficiales confirmando la fecha de lanzamiento de los nuevos capítulos.

El pasado 10 de junio el actor D.B. Woodside, quien da vida a Amenadiel, compartió un críptico mensaje. "Queridos Lucifans, se avecinan cosas buenas. Por favor, seguid siendo pacientes", tuiteó.

Dear #Lucifans



Good things are happening. Pls continue to be patient. 😉❤️😈