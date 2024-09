Liza Colón-Zayas, John Leguizamo, Diego Luna y Gael García Bernal: Poder latino en los Emmy 2024

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Si hay un tema que en los últimos años sale a la luz cada vez más a menudo con motivo de importantes galardones, ese es sin duda el de la diversidad en las listas de nominados y premiados. La 76.ª edición de los Premios Emmy no ha sido una excepción y muchos han aprovechado la ocasión para hablar del talento más infravalorado, haciendo especial hincapié en el latino.

"Durante años, no me quejé de los limitados papeles que se ofrecían a los míos: el bombón picante, el amante latino, la criada, el pandillero. Resulta que no quejarse no cambia nada", declaró John Leguizamo en su discurso en los premios. "Durante los últimos años, me he estado quejando. Hace unos meses, saqué un anuncio a toda página en el New York Times pidiendo a los votantes de los Emmy que reconocieran a los candidatos de color", continuó.

I know everyone one is exhausted about inclusion but not us who are not included. So that’s why I took this add out in the NYTimes. White peoples are only 58.9% of the population but over represented in top positions across the board. They are the decision makers in tech,… pic.twitter.com/hj1nbWKwlu