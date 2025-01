Lisa Kudrow encontró un mensaje de Matthew Perry tras su muerte

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años ahogado de forma accidental en su jacuzzi tras sufrir los "efectos agudos de la ketamina". Lisa Kudrow, su compañera de reparto en Friends, ha revelado en una reciente entrevista que, tras la muerte del actor, encontró una nota que Perry había escrito cuando terminó la serie en 2004.

Kudrow concedió una entrevista a The Drew Barrymore Show y contó que Perry le regaló un bote de galletas que apareció en la ficción. "Matthew me lo dio al final de nuestro último episodio", relató. "Hace poco encontré dentro una nota para mí. No lo abrí ni miré dentro. Pero sí, lo hizo. Había una nota allí y me olvidé de ella. El tiempo lo es todo", agregó la actriz, que no desveló qué decía la nota.

Además, Kudrow reveló cuál fue su reacción cuando le entregó el bote de galletas. "Lo primero que pregunté fue: 'Esto es muy bonito. ¿Te han dado permiso?'. Quiero decir, revisaban mi coche todas las noches cuando salía", rememoró.

En una entrevista de 2024 con The Hollywood Reporter, Kudrow reveló que estaba volviendo a ver Friends como una forma de recordar a Perry. "Honestamente, no podía verla porque es demasiado vergonzoso verte a ti mismo. Pero si se trata de Matthew, entonces está bien. Y es simplemente recordar lo divertido que era, eso es lo que quiero recordar", apuntó.

La intérprete también rindió un emotivo homenaje a su compañero tras conocerse su fallecimiento. "Gracias por abrir tu corazón a una relación de seis partes que requería compromiso. Y hablar mucho. Gracias por aparecer en el trabajo cuando no estabas bien y luego ser completamente brillante. Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí sobre la gracia y el amor al conocerte. Gracias por el tiempo que pasé contigo, Matthew", escribió en Instagram.