Jennifer Aniston y Courteney Cox recuerdan a Matthew Perry en el aniversario de su muerte

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Ya ha transcurrido un año desde que falleciera Matthew Perry, el 28 de octubre de 2023 a los 54 años. El actor alcanzó fama mundial por haber dado vida a Chandler Bing en Friends y dos de sus compañeras de reparto, Jennifer Aniston y Courteney Cox, que en la legendaria serie encarnaron a Rachel Green y Monica Geller, respectivamente, han rendido tributo al artista en el aniversario de su muerte.

Ambas intérpretes han publicado en sus redes sociales varias imágenes en recuerdo de su compañero. "Echándote de menos ahora y siempre", reza el mensaje que acompaña a la publicación de Cox, que incluye dos fotografías, una de ella y Perry sonriéndose y otra de los seis protagonistas de Friends juntos.

Por su parte, Aniston ha publicado cuatro imágenes, incluyendo un fotograma de la serie en la que Chandler está besando en la frente a Rachel y otra de un abrazo grupal del reparto.

Tanto Cox como Aniston han mencionado en sus publicaciones la cuenta oficial de la Matthew Perry Foundation, fundación que los familiares y allegados del actor pusieron en marcha poco después de su muerte para ayudar a luchar contra la adicción a las drogas, continuando el legado de la estrella.

"Lo mejor de mí, sin excepción, es que si alguien viene y me dice: 'No puedo dejar de beber, ¿puedes ayudarme?', puedo decir 'sí', seguir adelante y hacerlo. Cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione. Quiero que eso sea lo primero que se mencione", contó el propio intérprete en el podcast Q With Tom Power.

Perry tenía a sus espaldas un largo historial de lucha contra las adicciones y, según revelaron las investigaciones, murió ahogado debido a los efectos agudos de la ketamina. El actor se estaba tratando médicamente con dicha sustancia, pero la cantidad encontrada en su organismo superaba con creces los umbrales prescritos por los facultativos. Cinco personas fueron imputadas por facilitarle la droga al intérprete, una de las cuales ya se ha declarado culpable.