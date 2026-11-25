Lionsgate pone en marcha su primera serie protagonizada por un “actor” creado por IA - LIONSGATE

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Lionsgate Play ha adquirido los derechos del "actor" creado por inteligencia artificial Yug R.Ai para que encabece su serie Eklavya, la primera producción original de la plataforma protagonizada por una IA. Además, el servicio de streaming ha publicado un primer adelanto de la ficción.

Según informa Variety, la serie se encuentra en proceso de producción y tiene previsto estrenarse en 2027 en Tiger TV, el servicio en punjabi e hindi de Lionsgate Play. La dirección corre a cargo de Vibhu Puri, responsable de películas como Gustaakh Ishq o la serie de Netflix Heeramandi: El reino de las cortesanas.

Rohit Jain, fundador y CEO de la plataforma, ha presentado el proyecto como su "declaración de intenciones más audaz", en la que "Yug R.Ai es solo el principio", pues su intención es que esta primera entrega de ocho episodios continúe ampliándose "para convertirse en una franquicia de varias temporadas".

Eklavya, cuyo protagonista está inspirado en un arquero de la epopeya hindú Mahabharata, sigue a "un niño rechazado por su gurú que llegó a dominar el arco gracias a su férrea voluntad". Tiger TV ha lanzado un adelanto de la serie, en el que se presenta al protagonista como un guerrero olvidado que en el pasado fue el mejor aprendiz de su mentor.

En un comunicado recogido por Deadline, la empresa incide en que la mitología india suele simplificarse al abordarse en televisión para ajustarse a los presupuestos, pero ahora "la IA cambia eso" y, sostienen, permite sacar adelante proyectos más ambiciosos.

El proyecto marca el inicio de un acuerdo de producción a largo plazo entre Lionsgate Play y Google, cuya tecnología de inteligencia artificial se está utilizando en la producción. La ficción estará disponible en varios idiomas y será el primer proyecto de un amplio catálogo de producciones creadas con IA que la plataforma tiene previsto confeccionar. Además, su intención es que Tiger TV se expanda a Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, dirigido al público punjabi y del sur de Asia.

LOS "ACTORES" CREADOS CON IA, OBJETO DE POLÉMICA EN HOLLYWOOD

Diversas personalidades de Hollywood, incluyendo el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), ya se pronunciaron en contra del uso de "intérpretes" generados por IA. Tilly Norwood, creada por la empresa Particle 6, fue la primera en anunciarse.

"Cada avance tecnológico ha abierto nuevas puertas a los creadores de historias, y la IA está abriendo aún más, y más rápido, que cualquier otra cosa antes", afirma el fundador de Lionsgate Play, Rohit Jain, según recoge Variety.

"Pero la tecnología por sí sola no crea magia en la pantalla. Lo hacen las grandes historias y las personas que hay detrás de ellas. Por eso, cada título de nuestra lista de proyectos de IA cuenta con el respaldo de un sólido equipo creativo, desde los guionistas y los artistas hasta el director", concluye.

"A Eklavya nunca le asignaron un maestro, así que hizo suyo el arco. En cierto modo, eso es lo que significa esta serie para mí", asegura su director, Vibhu Puri. "He pasado toda mi carrera adaptando ideas ambiciosas a los presupuestos y los plazos. Con Eklavya, por primera vez, el lienzo es tan grande como la imaginación. Cada fotograma, cada emoción y cada decisión que los personajes dan vida en la pantalla proviene de nuestro equipo", sostiene.