El libro de Boba Fett 1x06: ¿Ha matado Cad Bane realmente a... SPOILER?

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

El sexto episodio de 'El libro de Boba Fett' ha estado cargado de sorprendentes cameos que han hecho las delicias del fandom. Y la mayoría de ellos han llegado de la mano del regreso de Din Djarin, el protagonista de The Mandalorian interpretado por Pedro Pascal que, de nuevo, ha sido el gran hilo conductor de la serie de Star Wars.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado 'Del desierto viene un extraño', el 1x06 de 'El libro de Boba Fett' no solo ha traído de vuelta a Grogu, Luke Skywalker (Mark Hamill) y Ahsoka Tano (Rosario Dawson), también ha supuesto el debut de Cad Bane (Corey Burton), un importante cazarrecompensas que ya tiene un pasado relacionado con Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen). En el capítulo, Cad Bane puede haber matado a Cobb Vanth.

Mando acudió a Cobb en busca de ayuda en nombre de Boba Fett de cara a su inminente enfrentamiento con el Sindicato Pyke. El marshall lo estaba considerando cuando, de repente, de la lejanía del desierto emerge la figura del solitario y temible Bane.

Tras advertirles que deben quedarse al margen del conflicto que se avecina y permitir el tráfico de especia, se produce el tiroteo. En el duelo, al puro estilo del western, Bane disparó al ayudante del marshall y al propio Vanth acabando, aparentemente, con la vida de ambos. No obstante, su destino no queda del todo claro, ya que se desconoce si aún está vivo, ya que fue rodeado por los residentes de la ciudad.

Por supuesto, la sola posibilidad de que Vanth sea baja ha causado preocupación en el fandom. Y, claro, ha sido en Twitter donde han compartido su consternación. Solamente queda un capítulo más para finalizar 'El libro de Boba Fett', lo que ha hecho que muchos fans esperen con más ansias si cabe el desenlace de la ficción de Disney+.

