Lacerante tráiler de la temporada 2 Dexter: Resurrección, que ya tiene fecha de estreno - SKYSHOWTIME

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Dexter: Resurrección, la serie creada por Clyde Phillips y protagonizada por Michael C. Hall como el icónico asesino en serie, regresará con una segunda temporada. La nueva entrega, que ya ha lanzado tráiler, llegará a SkyShowtime el 31 de octubre, con nuevos episodios disponibles cada semana.

El avance, de apenas 40 segundos, muestra a Dexter Morgan revisándose la vista en una óptica. "Ha vuelto más fino que nunca", anuncia el teaser, que incluye además imágenes más relacionadas con las actividades secretas del personaje, como afilados cuchillos, jeringuillas o cuerpos inertes.

Según reza la sinopsis de la serie, la nueva entrega de Dexter: Resurrección seguirá a "Dexter Morgan (Hall), quien se encuentra en una encrucijada entre dos asesinos: uno de sobra conocido y otro que siembra el pánico en Nueva York de una forma nunca antes vista. Y todo ello mientras lidia con su peor enemigo hasta la fecha: la crisis de la mediana edad.

Por su parte, Harrison (Jack Alcott) continúa su particular cruzada por la justicia, en un momento en el que padre e hijo se adentran en la etapa más sombría de su historia".

REPARTO DE DEXTER: RESURRECCIÓN

Junto a Hall y Alcott, también regresan esta temporada Uma Thurman, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington y James Remar.

Se incorporan además nuevos miembros al reparto, con Dan Stevens como el Asesino de los Cinco Distritos (un homicida que, al igual que el asesino del Zodiaco, provoca a la policía con llamadas telefónicas en las que amenaza con matar a ciudadanos inocentes) y Brian Cox como el Destripador de Nueva York y otros fichajes como el ganador del Emmy Bokeem Woodbine y Nona Parker Johnson. Krysten Ritter y Gabriel Luna aparecerán como actores invitados.