Dexter: Resurrección tendrá segunda temporada en SkyShowtime

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque parecía que Dexter: New Blood cerró en 2021 la historia del forense convertido a asesino, Dexter: Resurrección trajo al protagonista de entre los muertos con una primera temporada que finalizó su emisión a principios de septiembre. Un mes después, el propio Michael C. Hall, protagonista del proyecto, ha revelado que Showtime ha renovado la serie por una segunda temporada.

"Nos han dado luz verde para otra temporada. Hay más por venir, la sala de guionistas se está reuniendo ahora mismo", anuncia el actor en un vídeo compartido en Youtube a través de la cuenta Dexter Official, donde el intérprete confirma que ya se trabaja en la segunda parte. "En breve habrá más detalles, pero quería ser el primero en deciros que la historia continúa", añade prometiendo novedades a corto plazo sobre los nuevos episodios.

Dexter estrenó ocho temporadas entre 2006 y 2013, convirtiéndose en un fenómeno en una era en las que las series, y el streaming, comenzaban a despegar. El carismático asesino en serie regresó con la secuela Dexter: New Blood (2021), que retomó al personaje una década después. La franquicia se expandió con Dexter: Pecado Original, precuela centrada en la juventud de Dexter, que fue cancelada tras su primera temporada pese a haber llegado a anunciar inicialmente una renovación.

El final de New Blood mostró al asesino en serie desangrándose tras recibir un disparo de su hijo, Harrison. En ese momento, el showrunner Clyde Phillips confirmó que Dexter había muerto, pero el primer episodio de Resurrección, serie disponible en SkyShowtime, revela que el personaje encarnado por Michael C. Hall sobrevivió.

"Cuando se despierta del coma y descubre que Harrison ha desaparecido sin dejar rastro, Dexter pone rumbo a Nueva York decidido a encontrarlo para arreglar las cosas. Pero pasar página no resultará fácil cuando Angel Batista, agente de policía de Miami, aparece haciendo preguntas. Dexter se da cuenta de que su pasado le pisa los talones y, mientras padre e hijo lidian con sus propias sombras en la ciudad que nunca duerme, pronto se verán sumidos en unas profundidades que jamás habrían imaginado; y la única manera de salir a flote será hacerlo juntos", reza la sinopsis oficial de Dexter Resurreción.

Además de Hall, la primera temporada de la ficción televisiva está protagonizada por Uma Thurman como Charley, David Zayas como el inspector Angel Batista, Jack Alcott como Harrison Morgan, Ntare Guma Mbaho Mwine como Blessing Kamara, Kadia Saraf como la inspectora Claudette Wallace, Dominic Fumusa como el inspector Melvin Oliva, Emilia Suárez como Elsa Rivera, James Remar como Harry Morgan, padre de Dexter, y Peter Dinklage como Leon Prater. David Dastmalchian, Neil Patrick Harris, Krysten Ritter y Eric Stonestreet son algunas de las estrellas invitadas.