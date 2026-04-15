Dan Stevens será un asesino en serie en la temporada 2 de Dexter: Resurrección - SKYSHOWTIME/NEON

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Dexter: Resurrección regresará con una segunda temporada que en España se verá de nuevo en SkyShowtime. Los nuevos episodios de la ficción protagonizada por Michael C. Hall han fichado a Dan Stevens (Downton Abbey: El gran final), quien interpretará a un peligroso asesino en serie.

Tal y como informa The Hollywood Reporter, Stevens, quien también protagonizó Godzilla y Kong: El nuevo imperio y el thriller Cuckoo, dará vida en la temporada 2 de Dexter: Resurrección a un personaje regular: el Asesino de los Cinco Distritos. Se trata de un homicida en serie que, al igual que el asesino del Zodiaco, provoca a la policía con llamadas telefónicas en las que amenaza con matar a ciudadanos inocentes. Cuando lleva a cabo los horribles actos, la ciudad y la policía están aterrorizadas, según la descripción ofrecida por el medio.

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De este modo, Stevens se incorpora a los nuevos episodios de la ficción tras el fichaje de Brian Cox como el Destripador de Nueva York, un asesino en serie que aterrorizó la ciudad años atrás. Por su parte, Uma Thurman también retomará su papel como Charley, la exoficial de operaciones especiales que abandonó la ciudad en la temporada anterior.

Creada por Clyde Phillips, Dexter: Resurrección recupera a Michael C. Hall como Dexter Morgan tras los acontecimientos de New Blood. La ficción concluía con el asesino en serie desangrándose tras recibir un disparo de su hijo, Harrison. Phillips, de hecho, llegó a confirmar que Dexter había muerto, hasta que el primer episodio de Resurrección reveló que había sobrevivido.

El propio Phillips, junto a Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez y Lilly Burns, junto con John Goldwyn, Sara Colleton, Veronica West, Kirsa Rein, Tanner Bean y Katrina Mathewson son los productores ejecutivos de Dexter: Resurrección.