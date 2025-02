Kevin Costner vuelve a Yellowstone... pero no como John Dutton

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Kevin Costner dio vida a John Dutton durante la mayor parte de Yellowstone, no obstante, debido a diferencias creativas con el creador de la serie, Taylor Sheridan, no participó en el final de la quinta y última temporada. Ahora, el intérprete regresa a Yellowstone, no a la ficción, sino al lugar, en la serie documental Yellowstone to Yosemite with Kevin Costner, cuyo primer episodio se emitirá este 8 de febrero en Fox Nation.

"Yellowstone to Yosemite with Kevin Costner constará de tres episodios en los que Costner seguirá los pasos de la decisiva expedición a Yosemite en 1903 del 26.º presidente Teddy Roosevelt y el defensor del medio ambiente John Muir", comienza la sinopsis oficial de la serie, tal y como recoge ScreenRant.

"A través de espectaculares imágenes de la geología, la flora y la fauna de Glacier Point, El Capitán, las cataratas de Yosemite y mucho más, Costner da vida al fascinante viaje y a las largas batallas para preservar la frontera americana. Yuxtapuesto a la exploración activa del parque por parte de Costner, cada episodio profundiza en la historia que hay detrás del viaje que cambió América", continúa el texto.

"A lo largo del viaje, Costner explora el rico legado indígena americano de la región, la llegada fortuita de forasteros en 1850 y cómo John Muir se convirtió en un cruzado de nuestros lugares más salvajes. A través de la perspectiva de Costner, ilumina la lucha librada por Muir al enfrentarse a la intrincada política de gestión de recursos y cómo la intervención de Roosevelt culminó en el establecimiento de un Sistema de Parques Nacionales más estructurado, la creación de 150 Bosques Nacionales, 5 Parques Nacionales y la preservación y protección de 230 millones de acres de tierras preciosas", termina la sinopsis.

Fox Nation to premiere 'Yellowstone to Yosemite' with Kevin Costner https://t.co/P13RkLSZaQ — Fox News (@FoxNews) January 28, 2025

No es la primera vez que Costner colabora con Fox Nation en un documental que explora el parque nacional, pues ya en 2021 se estrenaba Yellowstone: One-Fifty. Por otro lado, en cuanto a futuros proyectos del actor, cabe destacar que aún tiene pendiente de estreno Horizon: An American Saga - Capítulo 2, cinta de la que ya prepara su secuela.