MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Este sábado 18 de enero, el ganador del Oscar Kevin Costner cumplía 70 años. En la filmografía del actor grandes títulos como Bailando con lobos, Robin Hood, Los intocables de Eliot Ness, Un mundo perfecto o la serie Yellowstone. Pero sin duda alguna, uno de sus trabajos más recordados fue El guardaespaldas, cinta que protagonizó junto a Whitney Houston, cantante y actriz fallecida en 2012, a la que este fin de semana recordaba con cariño.

"Perdimos tanta luz cuando perdimos a Whitney", escribía el intérprete en una historia en su cuenta de Instagram, compartiendo una imagen subida por los herederos de la artista que, desde su muerte, están detrás de sus redes sociales. "Esta foto me recuerda lo afortunado que soy de cumplir años otra vez", expresaba además Costner en la publicación.

Look at what Kevin Costner posted in his Instagram stories: pic.twitter.com/W0uj2iShwF — C 💜 (@Chanchanchan_6) January 19, 2025

La fotografía en cuestión, publicada por los herederos de Houston para felicitar el cumpleaños al actor, se trata de una imagen detrás de las escenas del rodaje de El guardaespaldas, en la que aparecen los dos intérpretes junto a Ellin La Var, estilista de peluquería de la cantante en esa producción.

No es la primera vez que el protagonista de El guardaespaldas rinde tributo a su compañera de reparto y amiga, la ocasión más notable, quizá, en el propio funeral, donde pronunció un panegírico de 17 minutos. Tal y como reveló a la revista People, le habían pedido que no fuese un discurso demasiado largo debido a la presencia de los medios, recomendación que él decidió ignorar. "Lo siento, no me di cuenta de que la CNN estaba aquí, pero pueden hacer una pausa publicitaria. Voy a decir lo que quiero decir. He hecho un largo camino para hablar de esta niña", recordó haber dicho.

En El guardaespaldas, cinta de 1992 dirigida por Mick Jackson, Costner encarna a un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos que debe proteger a la cantante Rachel Marron (Houston) y a pesar de los choques iniciales, ambos acaban enamorándose.