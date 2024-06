Kevin Costner confirma su adiós a Yellowstone: "Nos vemos en el cine"

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Los fans llevan más de un año esperando la segunda mitad de la última temporada de Yellowstone. Durante meses ha habido especulaciones sobre el posible regreso de Kevin Costner a la serie, que dejó para centrarse en sus proyectos cinematográficos, pero finalmente el actor ha confirmado que no volverá en los episodios finales.

Costner, que ha vuelto a dirigir con Horizon: An American Saga - Capítulo 1, ha citado la película como el motivo por el que no volverá a Yellowstone. "Solo quería deciros que, después de este largo año y medio trabajando en Horizon, haciendo todo lo que debía y pensando en Yellowstone, una serie que amo y sé que amáis, me he dado cuenta de que no voy a poder continuar en la temporada 5B o en el futuro", anunció a través de un vídeo de Instagram.

"Fue algo que realmente me cambió, me encantó y sé que a vosotros os encantó, y solo quería deciros que no volveré. Me encanta la relación que hemos podido desarrollar y nos vemos en el cine", agregó.

La segunda mitad de la temporada 5, que tendrá seis episodios, estaba originalmente prevista para emitirse en el verano de 2023. Sin embargo, hubo retrasos en la producción y, además, Costner tuvo problemas con el creador de la serie, Taylor Sheridan, ya que quería que la producción de esos episodios se adaptara al calendario de filmación de Horizon.

Después llegaron las huelgas de actores y guionistas de Hollywood, pero Costner pudo terminar las dos primeras partes de Horizon en ese tiempo. Horizon: An American Saga - Capítulo 1 llegará a los cines el 28 de julio. Por su parte, Horizon: An American Saga - Capítulo 2 se lanzará el 30 de agosto.

En cuanto a la segunda parte de la temporada 5 de Yellowstone, la serie regresará el jueves 14 de noviembre, y en España se podrá ver a través de SkyShowtime. Actualmente, la filmación está llevándose a cabo en Montana.