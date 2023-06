Kevin Costner se niega a rodar el final de Yellowstone

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

La confirmación de la negativa de Kevin Costner a seguir protagonizando Yellowstone motivó que, el pasado mes de noviembre, se confirmara que la exitosa serie creada por Taylor Sheridan llegará a su fin con el estreno de los últimos capítulos de la quinta temporada. Ahora, el realizador ha afirmado que el desenlace de la ficción sigue en punto muerto ya que no se ha resuelto el conflicto con el oscarizado actor, imposibilitando el rodaje del esperado final.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el creador de Yellowstone ha revelado que Costner todavía no ha firmado el contrato para rodar la segunda parte de la temporada final. "Hay negociaciones en curso para tratar de convencer a Costner de que filme algunas escenas para cerrar el arco de su personaje", apuntó Sheridan. "Él y la cadena discutían sobre cuándo podría terminar Yellowstone. Podíamos establecer un calendario que se adaptase a sus fechas", agregó.

"Mi opinión sobre Kevin como actor no ha cambiado. Su John Dutton es simbólico y poderoso... y nunca he tenido con Kevin un problema que no pudiéramos resolver por teléfono", alegó el cineasta. "Su película parece ser una gran prioridad para él (...), espero que sea buena", concluyó.

El pasado febrero salió a la luz que Costner habría puesto problemas a la hora de rodar Yellowstone, intentando reducir al máximo posible el tiempo de grabación. Aparentemente, en la quinta temporada solo quiso rodar 65 días, de los cuales 50 se dedicaron a la primera mitad de la temporada. Para la segunda parte, el actor pretendía filmarlo todo en solo una semana.

A pesar de que en un primer momento el entorno del actor desmintió las especulaciones sobre su posible salida, en mayo abandonó la serie para centrarse exclusivamente en su próxima película como director, Horizon. La marcha del intérprete obligó a los productores de Paramount a paralizar la ficción al no poder contar con su principal estrella.

Con o sin Costner, el universo Yellowstone continuará a través de sus spin-offs con la ya confirmada segunda temporada de 1923, protagonizada por Harrison Ford y Hellen Mirren. Un spin-off protagonizado por Matthew McConaughey y Bass Reeves y una precuela encabezada por David Oyelowo también están de camino.