MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Tras más de un año de espera, la producción de la segunda parte de la quinta temporada de Yellowstone ya ha comenzado. Los 10 episodios que compondrán esta entrega serán los últimos de la serie. Yellowstone se está rodando actualmente en Montana y se espera que el cierre de la ficción vea la luz en noviembre de este año en Skyshowtime.

Anteriormente, Paramount anunció que la temporada 5 se partiría en dos entregas. La primera, dividida en ocho episodios, ya se emitió entre noviembre de 2022 y enero de 2023. Ahora, los capítulos restantes llegarán a la plataforma este noviembre.

Una de las grandes incógnitas de esta segunda parte de la quinta temporada es si Kevin Costner, su protagonista, volverá para poner punto final a la serie después de las diferencias en el set con Taylor Sheridan, showrunner de la ficción. Aunque Costner declaró querer regresar y darle cierre a su personaje, diversas informaciones aseguraron ya hace meses que Sheridan eliminó a John Dutton de los capítulos finales, y su vuelta supondría tener que reescribir el desenlace, por lo que el regreso de Costner está todavía por confirmarse.

"Me gustaría poder hacerlo, pero no hemos podido", declaró Costner en una entrevista con Entertainment Tonight. "Pensé que iba a hacer siete temporadas, pero ahora mismo estamos en cinco. Tienen muchas series diferentes en marcha. Quizás lo haga. Quizás esto vuelva a mí. Si es así y me siento realmente cómodo, me encantaría hacerlo", comentó hace unos meses el actor que acaba de presentar en Cannes su nueva película, Horizon, un western que dirige y protagoniza en el que ha invertido parte de su fortuna personal y que espera dé lugar a una saga cinematográfica.

"Yellowstone es la crónica de la familia Dutton, que controla el mayor rancho ganadero de Estados Unidos. Entre alianzas cambiantes, asesinatos sin resolver, heridas abiertas y un respeto ganado a pulso, el rancho está en constante conflicto con aquellos con los que limita: una ciudad en expansión, una reserva india y el primer parque nacional de Estados Unidos", reza la sinopsis de la ficción.

Aunque la ficción finalice con esta entrega, Paramount ha anunciado diferentes spin-offs de Yellowstone. Aún no se ha confirmado, pero hace meses surgieron rumores de que Matthew McConaughey estaba en negociaciones para protagonizar una de estas continuaciones. Asimismo, la saga ya cuenta con otras dos series derivadas: 1883, precuela de la ficción original, y 1923, protagonizada por Helen Mirren y Harrison Ford.

Yellowstone es una creación conjunta del guionista Sheridan y John Linson. Entre los productores ejecutivos, se encuentran Linson, Art Linson, Sheridan, Costner, David C. Glasser, Bob Yari, Stephen Kay, Michael Friedman, Christina Voros y Keith Cox. La serie está distribuida por Paramount Global Content Distribution. Todas las temporadas de Yellowstone, así como sus precuelas, están disponibles en Skyshowtime.