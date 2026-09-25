Keira Knightley investiga la muerte de varios espías en el tráiler de la temporada 2 de Palomas negras - NETFLIX

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

El 5 de noviembre aterriza en Netflix la segunda temporada de Palomas negras. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma de streaming ha lanzado un emocionante tráiler en el que Helen Webb (Keira Knightley) investiga las muertes de varios espías de la organización para la que trabaja.

"Ahora soy la esposa del primer ministro. Pero le está costando confiar en mí", confiesa Helen al inicio del adelanto antes de seguir con su labor de espía.

"Lo que sabes ahora mismo, Helen, te convierte en un activo muy valioso. Sigue siendo buena mintiendo. Ese es mi consejo. Por el bien de ambas", le dice Reed (Sarah Lancashire) a Webb a continuación.

Instantes después, Sam (Ben Whishaw) informa en otra escena a Helen de que hizo un encargo y se trataba de un miembro de Palomas negras. Seguidamente, Bill (Ken Nwosu) le advierte a Webb de que dos miembros de la organización han muerto en el último mes.

UNA NUEVA INCORPORACIÓN AL EQUIPO

Poco después, las cosas empiezan a torcerse. Sin embargo, Helen, junto a Sam y la recién llegada al equipo, Laila (Amibka Mod), comienzan a hacer frente a la amenaza que se cierne sobre ellos, incluido el hecho de que alguien le avisa a Wallace (Andrew Buchan), el marido de Webb, de que puede que ella no sea lo que aparenta ser.

"Helen (Knightley) continúa traicionando los secretos de su país para la organización clandestina a la que sirve, las Palomas Negras. Pero, tras las desventuras de la pasada Navidad, y con su marido, Wallace (Andrew Buchan), preparándose para convertirse en primer ministro, se encuentra en una situación más peligrosa que nunca.

Mientras la enigmática responsable de Helen, la señora Reed (Sarah Lancashire), se ve atrapada en un despiadado complot para socavar su posición dentro de las Palomas negras, Helen vuelve a reunirse con su mejor amigo, Sam (Ben Whishaw). El que fuera un asesino a sueldo de alto nivel se ha visto reducido ahora a beber en soledad en los bares del Soho y aceptar trabajos de poca monta.

Ambos buscan respuestas, las lealtades se convierten en armas, la confianza salta por los aires y la lucha por proteger a las personas que aman podría costarles todo. Con el mismo ingenio explosivo de la primera temporada, la misión de Helen y Sam los llevará de vuelta junto a viejos amigos y enemigos, a través de las oscuras decisiones y los dolorosos sacrificios de su pasado, y directamente al corazón de las Palomas Negras", reza la extensa sinopsis de los nuevos episodios.

Creada por Joe Barton, la temporada 2 de Palomas negras también contará en su elenco con Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland, Gabrielle Creevy, Agnes O'Casey, Babou Ceesay, Sam Riley, Neve Campbell, Sylvia Hoeks, Goran Kostic y Samuel Barnett. Barton también ejerce como productor ejecutivo junto a Knightley, Jane Featherstone y Chris Fry, mientras que Callum Devrell-Cameron es la productora.