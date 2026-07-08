Jurassic Park x Yellowstone en el salvaje tráiler de Dinosaurs of the Wild West - SPARKE FILMS

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Primitive War el pasado año, Luke Sparke ya tiene en marcha su próximo proyecto a través de Kickstarter: Dinosaurs of the Wild West. Se trata de una miniserie de dos episodios ambientada en una versión distópica del lejano Oeste, en la que humanos y dinosaurios han convivido durante generaciones, una insólita premisa de la que ya ha dado buena muestra su primer y salvaje tráiler.

"La frontera no se construyó sobre caballos y acero. Los dinosaurios construyeron nuestras ciudades, libraron nuestras guerras y surcaron nuestros cielos", relata una voz en off al inicio del avance mientras una chica sobrevuela un inhóspito páramo a lomos de un embravecido pterodáctilo. Instantes después, las imágenes muestran a una caravana de dinosaurios.

"Durante generaciones hemos dado forma a este mundo juntos. No se puede el uno sin el otro", añade el narrador. Es entonces cuando el avance anticipa que hay "una fuerza" resurgiendo que cree que "el futuro no pertenece ni al hombre ni a la bestia".

"Esta vez la extinción puede no ser natural", añade al tiempo que una escena muestra a varios cowboys cabalgando a unos colosales achillobator y otra en la que una misteriosa figura se encuentra a lomos de un mastodóntico dinosaurio.

"ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO" Hasta el momento, la única forma de ver Dinosaurs of the Wild West será adquiriendo sus episodios a través de la campaña de Kickstarter, que permanecerá abierta durante 30 días y ofrecerá una recompensa limitada a 50 mecenas la posibilidad de colaborar con el equipo de efectos visuales de la serie para diseñar su propio dinosaurio, que aparecerá en futuros episodios.

Además, el futuro de la serie dependerá del respaldo que logre reunir en este periodo, ya que, si alcanza determinados objetivos de financiación, podría ampliarse con nuevos episodios, tal y como adelanta la propia campaña con un mensaje tan claro como prometedor: "Esto es solo el principio".