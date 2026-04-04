Elon Musk se interesa por hacer realidad Parque Jurásico y los fans responden: "¿Qué podría salir mal?" - UNIVERSAL/DPA
MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -
Diversas ficciones a lo largo de la historia han resultado ser casi proféticas, con Julio Verne siendo un ejemplo paradigmático de autor que anticipó grandes inventos. No obstante, pocos podrían esperar que la novela de Michael Crichton sobre un multimillonario que clona dinosaurios se hiciese realidad hasta ahora, que Elon Musk ha mostrado interés en replicar Parque Jurásico (Jurassic Park).
Ante una publicación de X que exponía que, hoy en día, la idea de Parque Jurásico podría ser "una startup financiable", el magnate estadounidense respondió con entusiasmo. "¡Espero que alguien haga que esto funcione!", escribió.
Por supuesto, el comentario de Musk no ha pasado inadvertido y muchos usuarios de la red social han reaccionado al mismo, según recoge CinemaBlend. "¿Qué podría salir mal?", se preguntaba uno con cierto humor, adjuntando un icónico clip de la película, en el que un dinosaurio devora a un hombre en un inodoro.
"¡Esas seis películas estaban llenas de advertencias! 'La vida se abre camino' se suponía que era una amenaza, no el eslogan de una presentación comercial", apuntó otro usuario.
EL PELIGRO NO SON LOS DINOSAURIOS
Aunque la posibilidad de clonar dinosaurios parece por el momento remota, aun con todos los avances tecnológicos y en materia genética (de hecho, Colossal Biosciences ha conseguido lo más cercano a revivir una especie extinta con el lobo gigante), el gran problema de un parque jurásico real quizá no serían sus criaturas. "Todo el mundo quiere un Jurassic Park. Hasta que se caen las vallas", reza un mensaje de X que avisa de que "el problema nunca fue la tecnología" sino "los humanos que dirigían el parque".
Algunos, sin embargo, se toman las cosas con humor y, teniendo en cuenta todos los logros de Musk, señalan que el empresario podría ser tan osado como para construir dicho parque "en Marte". Mientras, una cuenta respondía al magnate diciendo que también podría traer de vuelta a los "dragones voladores".