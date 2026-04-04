Elon Musk se interesa por hacer realidad Parque Jurásico y los fans responden: "¿Qué podría salir mal?" - UNIVERSAL/DPA

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Diversas ficciones a lo largo de la historia han resultado ser casi proféticas, con Julio Verne siendo un ejemplo paradigmático de autor que anticipó grandes inventos. No obstante, pocos podrían esperar que la novela de Michael Crichton sobre un multimillonario que clona dinosaurios se hiciese realidad hasta ahora, que Elon Musk ha mostrado interés en replicar Parque Jurásico (Jurassic Park).

Ante una publicación de X que exponía que, hoy en día, la idea de Parque Jurásico podría ser "una startup financiable", el magnate estadounidense respondió con entusiasmo. "¡Espero que alguien haga que esto funcione!", escribió.

I hope someone makes this work! https://t.co/EH3STKtHu3 — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2026

Por supuesto, el comentario de Musk no ha pasado inadvertido y muchos usuarios de la red social han reaccionado al mismo, según recoge CinemaBlend. "¿Qué podría salir mal?", se preguntaba uno con cierto humor, adjuntando un icónico clip de la película, en el que un dinosaurio devora a un hombre en un inodoro.

What could go wrong? pic.twitter.com/HD8bVnUtLA — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) March 5, 2026

"¡Esas seis películas estaban llenas de advertencias! 'La vida se abre camino' se suponía que era una amenaza, no el eslogan de una presentación comercial", apuntó otro usuario.

Those 6 movies were full of warnings! "Life finds a way" was supposed to be a threat, not a pitch deck tagline — Vadim (AI, ⋈) (@zacodil) March 5, 2026

EL PELIGRO NO SON LOS DINOSAURIOS

Aunque la posibilidad de clonar dinosaurios parece por el momento remota, aun con todos los avances tecnológicos y en materia genética (de hecho, Colossal Biosciences ha conseguido lo más cercano a revivir una especie extinta con el lobo gigante), el gran problema de un parque jurásico real quizá no serían sus criaturas. "Todo el mundo quiere un Jurassic Park. Hasta que se caen las vallas", reza un mensaje de X que avisa de que "el problema nunca fue la tecnología" sino "los humanos que dirigían el parque".

Everyone wants Jurassic Park.

Until the fences go down.



The problem was never the technology.

It was the humans running the park. pic.twitter.com/CRuGJQBq0v — The Aura Lens (@TheAuraLens) March 5, 2026

Algunos, sin embargo, se toman las cosas con humor y, teniendo en cuenta todos los logros de Musk, señalan que el empresario podría ser tan osado como para construir dicho parque "en Marte". Mientras, una cuenta respondía al magnate diciendo que también podría traer de vuelta a los "dragones voladores".

Elon will build a Jurassic Park on mars you can’t even make it up🤣🤣🤣🤣🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/CzvSwd5SBL — Noah (@antibearthesis) March 5, 2026