Julius Bienert se deleita en las barras de toda España en Tapeo Español, nueva serie documental de Canal Cocina

Julius Bienert recorre España en Tapeo Español, la nueva serie documental de Canal Cocina - CANAL COCINA

MADRID 10, (CulturaOcio)

El próximo lunes 14 de septiembre a las 20:30 horas, Canal Cocina estrena Tapeo Español, una serie documental de 13 capítulos que explora la riqueza, los códigos y la evolución de una de las señas de identidad más internacionales de la gastronomía del país.

De la mano del carismático cocinero y presentador Julius Bienert, el formato propone una ruta gastronómica que recorre 80 establecimientos en 13 destinos imprescindibles de la geografía nacional.

Con este estreno, la cadena reivindica el producto local y ensalza un estilo de vida basado en compartir el talento culinario alrededor de una barra. La producción no solo busca tentar al espectador con delicias culinarias, sino también poner el foco en los propios taberneros, visibilizando sus historias y la forma en la que mantienen vivas las recetas tradicionales que forman parte de la identidad de cada ciudad.

El itinerario incluye paradas en Vitoria-Gasteiz, Granada, San Sebastián, Logroño, Sevilla, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Oviedo, Santiago de Compostela, Valencia y León. Durante el recorrido, Julius degustará bocados icónicos que son auténticas leyendas urbanas.

Entre ellos, la codiciada tortilla de patatas del bar Nestor y la famosa tarta de queso de La Viña en San Sebastián; los populares champiñones del bar Soriano o las patatas bravas del Jubera en la mítica calle Laurel de Logroño; y las variadas propuestas del entramado de El Tubo en Zaragoza.

El programa llegará también a Granada, donde conocerá la tradición de acompañar cada consumición con una tapa en locales como Los Diamantes o Casa Julio 1947, y a Santiago de Compostela, donde recorrerá su Mercado de Abastos y sus tabernas más conocidas.