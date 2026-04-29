Canal Cocina rescata platos históricos de la gastronomía española en Que no caigan en el olvido, con Sergio Fernández

Canal Cocina recuerda el potaje de vigilia o el hígado encebollado en Que no caigan en el olvido, con Sergio Fernández - AMC CHANNELS / CANAL COCINA

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Canal Cocina, de AMC Channels, estrena el próximo lunes 4 de mayo a las 22:00 horas Que no caigan en el olvido, su nuevo programa presentado por el chef Sergio Fernández. En cada episodio, Fernández recupera tres platos emblemáticos de la gastronomía española que corren el riesgo de desaparecer como el potaje de vigilia, el hígado encebollado o los riñones al Jerez, entre otros.

El programa arranca con propuestas como patatas a la importancia con rape, arroz con higaditos e islas flotantes en su primer episodio. A estas elaboraciones, le siguen recetas como el potaje de vigilia, el pastel de carne y los buñuelos de manzana, además de clásicos como arroz con costra, hígado encebollado, el pollo en pepitoria y sopaipas en capítulos posteriores.

Sergio Fernández pone en contexto el origen y la importancia de estos platos, acercando al espectador una forma de entender la gastronomía ligada a la historia y a la identidad cultural de nuestro país. Así, Que no caiga en el olvido reivindica el valor de las recetas tradicionales que se elaboran cada vez menos y promete devolverles el protagonismo en un formato que combina tradición y sabor.

ES NUESTRO. ES ESPAÑOL

Que no caigan en el olvido forma parte de Es nuestro. Es español, el proyecto anual de Canal Cocina que pone en valor la gastronomía nacional a través de más de 100 horas de programación. La iniciativa comenzó el pasado 5 de marzo con el estreno de la serie documental Productos españoles, que se extenderá durante todo 2026. Cada episodio está dedicado a un producto como el jamón ibérico, el aceite de oliva virgen extra o el azafrán, entre otros.

El espacio homenajea lo mejor de la gastronomía española y cuenta con la participación de voces tan destacadas como las del chef Ferrán Adriá o Félix Patiño, tesorero de la Cooperativa Bioazafrán de la DOP Castilla la Mancha.

El formato refuerza el compromiso del canal con el producto local, la tradición culinaria y los productores españoles, consolidando su papel como prescriptor gastronómico y embajador de los sabores, recetas y costumbres que definen nuestra identidad.