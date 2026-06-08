Canal Cocina propone recetas para disfrutar del Mundial en su Picoteo futbolero - AMC

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Este jueves 11 de junio, Canal Cocina estrena Picoteo futbolero, una propuesta gastronómica articulada con motivo del inicio del Mundial de fútbol. El espacio, que propone aperitivos y recetas para disfrutar de los partidos de la cita mundialista, se emitirá de lunes a viernes a las 18.30 horas y los fines de semana a las 20.30 horas.

Picoteo futbolero se engloba dentro de la campaña Canal Cocina, pasión por La Roja, una apuesta en homenaje a la selección española. En el nuevo espacio del canal de AMC, los cocineros más futboleros de Canal Cocina elaborarán diferentes picoteos para vivir los encuentros deportivos.

Y lo harán desde el primer partido, el encuentro inaugural que enfrentará a México contra Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio, hasta la gran final, programada para el domingo 19 de julio.

EL FÚTBOL COMO MOTIVO DE REUNIÓN Y... ¿CELEBRACIÓN?

Durante más de un mes, el Mundial será la excusa perfecta para compartir un rato con familia o amigos, es por ello que Picoteo futbolero pretende reunir recetas para todos los gustos. El canal incluirá recetas muy de la Roja, como boquerones, croquetas o calamares a la romana, pero también presentará platos internacionales.

La campaña también incluirá ideas de recetas para compartir alrededor de la mesa, como pastelitos de cangrejo, briochito de txangurro, empanada de mejillones y pimientos y queso manchego y huevo de codorniz.

Entre los cocineros que participan en esta propuesta se encuentran Juan Pozuelo, Elena Aymerich, Iván Surinder, Rocío Arroyo, Tayfun Altinbas, Blanca Mayandía e Íñigo Urrechu. Cocineros que aportarán diferentes estilos, sabores y formas de entender el picoteo para convertir cada partido en una ocasión para cocinar, compartir y animar.