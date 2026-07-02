Quique Barella presenta Nuestros arroces, la apuesta por la tradición mediterránea de Canal Cocina

Quique Barella presenta Nuestros arroces, una apuesta por la tradición arrocera mediterránea en Canal Cocina - CANAL COCINA

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Canal Cocina estrena este martes 7 de julio a las 22:00 horas Nuestros arroces. En el programa, el cocinero valenciano Quique Barella recorrerá restaurantes de la costa mediterránea para descubrir las recetas arroceras más representativas.

Nuestros arroces se presenta como una ruta culinaria en la que Barella acude a restaurantes y locales emblemáticos como Casa Rocher, El Mosqui o L'Arròs de Ladis para conocer de primera mano algunas de las recetas clásicas de nuestra tradición arrocera. Tras cada visita, el chef elaborará un arroz inspirado en los rincones que ha conocido.

Desde la clásica paella valenciana hasta elaboraciones más innovadoras, Nuestros arroces pretende mostrar la enorme diversidad de platos que han convertido al arroz en uno de los grandes protagonistas de la gastronomía mediterránea.

EL ARROZ COMO REPRESENTACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL

El nuevo programa del canal gastronómico de AMC Channels también pone el foco en otras especialidades como el arroz con costra o el tradicional caldero murciano, descubriendo técnicas, historias y productos que dan personalidad a cada elaboración.

La serie se completa con visitas a enclaves de gran valor patrimonial y gastronómico como el Molí de Rafelet o el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, haciendo que cada episodio sea una inmersión en los paisajes, productos y costumbres que han dado forma a la cultura del arroz en nuestro país.

Además, el programa forma parte de Es nuestro. Es español, el proyecto anual de Canal Cocina que durante todo 2026 pone en valor la gastronomía y la identidad nacional.