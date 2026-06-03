Juliette busca la verdad tras perder la memoria en el emocionante tráiler de la temporada 3 de Silo - APPLE TV

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Silo regresará a Apple TV el 3 de julio con su tercera temporada. A modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un emocionante tráiler con una Juliette (Rebecca Ferguson) sin recuerdos y decidida a descubrir la verdad.

"Estuviste ahí dentro tres minutos. Tres minutos en una sala ardiendo", le explica una voz en off masculina a Juliette al inicio del adelanto. Acto seguido, una escena muestra fragmentos del personaje de Ferguson con un traje de contención y aterrada por el fuego.

"Lleva tres meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho", aseguran a Camille Sims (Alexandria Rilley) en una habitación aislada. "Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando", dice Juliette en otra escena.

En ese instante, Solo (Steve Zahn) le dice a Juliette que ella es "la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido". Es entonces cuando el avance descubre un artefacto que pone en marcha una cuenta atrás.

"Tengo fragmentos de recuerdos", afirma Juliette mientras una nota que arde dice: "No tomes las pastillas".

JULIETTE QUIERE PROTEGER A TODOS

"Hay algo que tengo que hacer para protegerlos a todos", asegura poco después. Es entonces cuando las imágenes comienzan a mostrar disturbios en el silo y a Juliette dispuesta a ir contracorriente y encontrar respuestas, aunque estas supongan una amenaza para muchos.

"La tercera temporada de Silo desvela los orígenes de esta historia en una trama ambientada siglos antes de los acontecimientos actuales, al tiempo que continúa la historia de una sociedad distópica formada por 10.000 personas que viven bajo tierra en misteriosas circunstancias. En el presente, Juliette Nichols (Ferguson) sobrevive a su forzada 'limpieza', pero regresa sin recordar lo ocurrido mientras el silo se recupera de la rebelión y se enfrenta a una nueva y peligrosa amenaza.

Mientras tanto, en el pasado, la periodista Helen Drew (Jessica Henwick) y el congresista Daniel Keene (Ashley Zukerman) descubren una conspiración que les arrastra a una serie de acontecimientos con consecuencias catastróficas e irreversibles", reza la sinopsis de los nuevos episodios de la serie, que ha sido renovada por una cuarta y última temporada.

La temporada 3 de Silo también cuenta en su reparto con Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite y Clare Perkins. A ellos se les unen en los nuevos episodios Ashley Zukerman y Rebecca Henwick, que ya aparecieron en el final de la segunda temporada, junto a Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney, Matt Craven y Colin Hanks.