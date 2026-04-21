La temporada 3 de Silo ya tiene fecha en Apple y nuevo tráiler: "La verdad saldrá a la luz" - APPLETV

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

El primer episodio de la tercera temporada de Silo llegará el 3 de julio a Apple TV. Compuesta por 10 capítulos, la serie protagonizada por Rebecca Ferguson estrenará cada viernes una nueva entrega hasta el 4 de septiembre. La plataforma ha lanzado el primer adelanto de su nueva etapa que promete que "la verdad saldrá a la luz".

Creada por el ganador del Emmy Graham Yost a partir de la trilogía de novelas de Hugh Howey Crónicas del Silo, la serie fue renovada para una cuarta y última temporada.

El teaser de la tercera temporada de Silo arranca con un primer plano de Ferguson como Juliette Nichols. Acompañada por su propia voz en off, la protagonista reflexiona sobre los enigmas de su existencia: "Antes de que podamos saber por qué estamos aquí... Antes de que podamos saber por qué todo es como es".

El momento clave del adelanto llega cuando, al pronunciar la frase "Antes de que podamos saber cómo acabará todo... necesitamos entender cómo comenzó", la imagen de los áridos paisajes de la superficie se transforma en un entorno verde y frondoso, sugiriendo que la respuesta al misterio se encuentra en el pasado.

La tercera entrega de la serie continúa la saga de una sociedad distópica de diez mil personas que viven bajo tierra en misteriosas circunstancias, mientras se revela otra historia ambientada siglos atrás. En el presente, Juliette Nichols (Ferguson) sobrevive a su limpieza forzosa, pero regresa con lagunas en la memoria, mientras el silo se recupera de la rebelión y se enfrenta una nueva y peligrosa amenaza.

En el pasado, la periodista Helen Drew (Jessica Henwick) y el congresista Daniel Keene (Ashley Zukerman) descubren una conspiración que les arrastra a una cadena de acontecimientos con consecuencias catastróficas e irreversibles.

El reparto que regresa junto a Rebecca Ferguson incluye a Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite, Steve Zahn y Clare Perkins. Al elenco de la tercera temporada se unen Ashley Zukerman y Rebecca Henwick, que ya aparecieron en el final de la segunda temporada, junto a Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney, Matt Craven y Colin Hanks.

"Silo narra la historia de los 10.000 últimos habitantes del planeta, que se protegen del entorno tóxico y devastador de la superficie en una guarida situada a más de un kilómetro de profundidad en las entrañas de la Tierra. El origen del silo es desconocido y no se sabe ni por qué ni cuándo se construyó, y cualquiera que intente averiguarlo se enfrentará a terribles consecuencias.

Juliette, una ingeniera que busca respuestas sobre el asesinato de un ser querido se encuentra con un misterio que va mucho más allá de lo que jamás se hubiera imaginado y que la lleva a descubrir que, si las mentiras no acaban contigo, la verdad lo hará", adelanta la sinopsis oficial.