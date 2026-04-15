El joven Sherlock tendrá segunda temporada en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

El joven Sherlock, la serie que relata los orígenes del legendario detective, tendrá segunda temporada. Prime Video ha confirmado que la nueva tanda de episodios volverá a estar protagonizada por Hero Fiennes Tiffin en el papel de Sherlock Holmes y Dónal Finn como Moriarty, además Ritchie regresará como director del primer episodio.

"Guy Ritchie y Matthew Parkhill han dado con la clave para hacer que los primeros años de Sherlock se sientan frescos, peligrosos y totalmente adictivos", afirma Peter Friedlander, Head of Global Television, Amazon MGM Studios.

Friedlander explica que Ritchie y Parkill "han presentado una versión fascinante de James Moriarty que sienta las bases de lo que está por venir". "Estamos deseando ver hacia dónde lo llevan en la segunda temporada", añade.

La primera temporada de El joven Sherlock se estrenó el 4 de marzo. Durante los primeros 28 días desde su estreno, la serie alcanzó 45 millones de espectadores y llegó al número 1 en más de 95 países de todo el mundo.

"Cuando un carismático, joven y rebelde Sherlock Holmes conoce nada menos que a James Moriarty, se ve arrastrado a una investigación por asesinato que pone en peligro su libertad. El primer caso de Sherlock desenreda una conspiración de alcance mundial, conduciendo a un enfrentamiento explosivo que cambiará el rumbo de su vida para siempre.

Ambientada en una vibrante Inglaterra victoriana y con aventuras en el extranjero, la serie mostrará las primeras aventuras del anárquico adolescente que todavía tiene que evolucionar en el habitante más renombrado de Baker Street", reza la sinopsis de la primera entrega.

Esta segunda temporada volverá a contar con un reparto encabezado por Dónal Finn (La rueda del tiempo), Zine Tseng (El problema de los tres cuerpos)o Joseph Fiennes (El cuento de la criada). Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Cóndor) y Colin Firth (El discurso del rey) completan la lista de nombres.

La serie ha sido creada por el showrunner Matthew Parkhill, que también es productor ejecutivo junto a Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton y Colin Wilson.