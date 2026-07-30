1065316.1.260.149.20260730120810 El joven Sherlock ficha estrellas de Star Wars, Outlander o Juego de Tronos para su temporada 2, que arranca su rodaje - PRIME VIDEO

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

El joven Sherlock, serie de misterio que relata los orígenes del detective, anuncia nuevas incorporaciones en su segunda temporada: Olivia Williams (El sexto sentido), Indira Varma (Obi-Wan Kenobi), Sophie Skelton (Outlander) y Aidan Gillen (Juego de Tronos). La ficción, dirigida por Guy Ritchie, ya rueda sus nuevos capítulos

Y para dar el pistoletazo de salida a la filmación, Prime Video ha compartido un video del inicio del rodaje de la nueva entrega, en la que Hero Fiennes Tiffin retomará el papel de Sherlock Holmes y Dónal Finn hará lo propio como Moriarty.

El breve clip, de menos de un minuto de duración, muestra a los actores perfectamente caracterizados como sus personajes rodando en distintos escenarios que emulan ser las calles de Estambul y un espectacular teatro.

La primera temporada de El joven Sherlock se estrenó el pasado 4 de marzo, y durante los primeros 28 días desde su estreno, alcanzó 45 millones de espectadores y llegó al número 1 en más de 95 países de todo el mundo, según los datos de la plataforma. Ahora, la segunda entrega suma nuevas caras a la ficción, aún en papeles desconocidos.

NUEVAS CARAS Y MÁS MISTERIOS

Olivia Williams es una actriz inglesa con trayectoria en cine, televisión y teatro. Su papel más relevante es el de Anna Crowe en El sexto sentido de M. Night Shyamalan o el de Rosemary Cross en la película Academia Rushmore de Wes Anderson. Otro de los rostros conocidos que se suman a la nueva entrega de la serie de Prime Video es Indira Varma, que ha participado en series tan populares como Juego de tronos, Luther o Star Wars: Obi-Wan Kenobi. En la gran pantalla la actriz británica ha participado en títulos como Exodus: Dioses y reyes o Misión imposible: Sentencia final.

También se une elenco Sophie Skelton, ganadora del BAFTA y nominada al Globo de Oro y al Emmy, principalmente conocida por su encarnación de Brianna Randall Fraser en Outlander. La tercera temporada de El joven Sherlock contará además con Aidan Gillen, ganador de tres Irish Film & Television Awards, que forma parte del reparto de producciones como Juego de Tronos, donde encarnó al ladino personaje conocido como Meñique, la aclamada serie The Wire o películas como El Caballero Oscuro: La leyenda renace de Christopher Nolan o el biopic musical Bohemian Rhapsody.

Junto a los mencionados Hero Fiennes Tiffin y Dónal Finn, el reparto de El joven Sherlock se completa con Joseph Fiennes (Shakespeare enamorado), Natascha McElhone (Halo), Zine Tseng (El problema de los 3 cuerpos), Holly Cattle (Cobra) y Max Irons (Condor), entre otros.

Por su parte, Guy Ritchie, que volverá a dirigir el primer episodio de la segunda temporada, ejerce como productor ejecutivo. La serie está creada por el showrunner Matthew Parkhill, que también es productor ejecutivo.