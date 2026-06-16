Archivo - José Coronado, acusado de asesinar a su mujer en el intenso tráiler de Los creyentes - NETFLIX - Archivo

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Los creyentes, thriller psicológico protagonizado por José Coronado (Entrevías, Vivir sin permiso, Legado) y Stéphanie Magnin (Segundo premio, La fiera). En la película, que llega a Netflix el próximo 24 de julio, el personaje de Coronado se convierte en el principal sospechoso de la muerte de su mujer, hasta el punto de que su propia hija no se fía de él.

El avance, de casi dos minutos de duración, arranca con Martín (José Coronado) diciendo por teléfono a su hija Ruth (Stéphanie Magnin) que su madre ha muerto. Aunque el personaje de Coronado asegura que se resbaló en la ducha, su hija comienza a sospechar que en realidad fue asesinada.

Detalles como que su madre presuntamente bebiera aquella noche, algo inusual en ella, o que hubiera cámaras por toda la casa, hacen que Ruth entre en un bucle de obsesión, cada vez más convencida de que su padre la mató.

LOS CREYENTES, LO NUEVO DE JOSÉ CORONADO, LLEGA A NETFLIX EL 24 DE JULIO

"Los creyentes cuenta la historia de Ruth (Stéphanie Magnin) una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia y que regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín (José Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona.

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?", reza la sinopsis oficial de la película.

Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón. Los creyentes se ha rodado en Berlín y en localizaciones de Asturias y Madrid.

Dirigida por Roger Gual (El desorden que dejas, Clanes), Los creyentes cuenta con un guion a cargo de Carlos Montero y Darío Madrona, que ya trabajaron juntos en la popular serie de Netflix Élite. Ambos son productores ejecutivos junto a Diego Betancor, que ya ha ejercido este cargo precisamente en Élite, además de en otros proyectos como Legado o Respira. Juana Jiménez, que ha trabajo recientemente en Flores para Antonio, está al cargo de la dirección de fotografía.