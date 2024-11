Juego de Tronos: ¿Confirmado el spin-off de Arya Stark?

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Tras el final de Juego de tronos, el universo televisivo de Canción de Hielo y Fuego continuó con La casa del dragón, y en 2025 llegará una nueva serie titulada El Caballero de los Siete Reinos. Con otros proyectos en camino, entre ellos una película que supondrá el salto al cine de la franquicia, George R.R. Martin, autor de la saga literaria, ha dejado caer que tambien podría estar en camino el spin-off centrado en el personaje de Arya Stark.

Martin reveló en su blog que recientemente tuvo un encuentro con Maisie Williams, la actriz que dio vida a Arya en Juego de tronos. "No reunimos con Maisie Williams para comer pizza y pasta, y hablamos de... Bueno, no, mejor no entrar en eso, no quiero gafarlo. Pero podría ser muy divertido", reveló.

Hace varios años se anunció que HBO estaba trabajando en un spin-off de Jon Snow (Kit Harington), pero a principios de este año, el proyecto fue descartado y se confirmó que ya no estaba en desarrollo. Estaba previsto que la producción se ambientara después de los eventos de Juego de Tronos, por lo que, si el estudio todavía está interesado en una secuela, Arya Stark podría ser la protagonista perfecta para narrar qué ocurrió con ella después de matar al Rey de la Noche.

Además, el pasado mes de octubre The Hollywood Reporter desveló que había una película de Juego de tronos en marcha. "Múltiples fuentes describen el proyecto como en una etapa de desarrollo muy temprana, sin director, elenco o guionista vinculado todavía", matizó el medio.

La idea de una película de Juego de Tronos no es nueva. David Benioff y Dan Weiss, los showrunners detrás de la serie original de HBO, inicialmente planearon concluir la historia con una trilogía de largometrajes en lugar de una temporada. De hecho, Martin habló sobre una posible película ya en 2014, pero HBO prefirió continuar con la serie.

Además del estreno de El caballero de los Siete Reinos, ya se ha confirmado que La casa del dragón tendrá dos temporadas más. Se está trabajando en otros spin-offs como Aegon's Conquest, The Sea Snake y Ten Thousand Ships, pero aún no han avanzado ni se han fijado fechas de inicio de producción.